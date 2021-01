Runescape feiert das ganze Jahr über seinen 20. Geburtstag

You're watching Werben

Runescape feiert sein 20-jähriges Bestehen und deshalb hat Entwickler Jagex ein paar Geburtstagsgeschenke erarbeitet. Den gesamten Januar über wird in Lumbridge Crater ein großes Fest veranstaltet, bei dem Spieler Belohnungen, Kostümen und andere festliche Aktivitäten genießen dürfen, heißt es in der offiziellen Pressemitteilung. In den kommenden Monaten soll eine lange Jubiläums-Questkette die Geburtstagsgäste regelmäßig durch neue Inhalte führen und an alte Zeiten erinnern. Wenn ihr euch die Belohnungen genauer anschauen wollt, um euch gründlich auf die Feierlichkeiten vorzubereiten, dann seid ihr auf der offiziellen Webseite des Spiels besser beraten als bei uns.