Runescape erreicht 2019 vorläufigen Höchststand aktiver Mitglieder

Jagex hatte 2019 ein besonders erfolgreiches Jahr, da ihr uraltes Runescape-Franchise so relevant war, wie nie zuvor. Das Unternehmen teilte mit, dass Old School Runescape und Runescape zusammen über 1,1 Millionen zahlende Abonnenten angezogen haben. Dazu gesellen sich zahllose kostenlose Nutzer, meint der Entwickler.

Old School Runescape erfreut sich auf PC und mobilen Geräten wachsender Beliebtheit und laut dem Publisher gab es noch nie mehr täglich aktive Nutzer im Spiel. 2019 wurden 8 Millionen Installationen gezählt, im Laufe des Jahres soll Runescape Mobile vervollständigt und überall verfügbar gemacht werden. Um dem wachsenden Interesse an den Titeln gerecht zu werden stellte Jagex über 100 neue Mitarbeiter ein. 2021 steht das 20-jährige Jubiläum des Franchise an, dafür steigen wohl schon jetzt die Vorbereitungen.

