RuneScape: Dragonwilds wird auch im September nach Nintendo Switch 2 kommen

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Respekt an Jagex: Der Entwickler hat es geschafft, in nahezu jeder großen Präsentation der vergangenen Woche aufzutauchen, indem es im State of Play auftauchte, um mehr von RuneScape: Dragonwilds zu präsentieren und ein September-Launch-Fenster sowie eine PS5-Edition vorzustellen, und während des Summer Game Fest das genaue September-Veröffentlichungsdatum sowie eine Xbox Series X/S-Version bestätigte. Anschließend wurde die Xbox Games Showcase übersprungen, ist aber nun im Nintendo Direct vertreten.

Die diesmal wichtigen Informationen sind einfach: RuneScape: Dragonwilds wird ebenfalls am 15. September zum Start für die Nintendo Switch 2 erscheinen. Ja, falls du dich auf das Projekt freust, ist es jetzt bestätigt, dass es in ein paar Monaten auf allen großen Plattformen erscheinen wird.