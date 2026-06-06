RuneScape: Dragonwilds bekommt festen Starttermin im September, kündigt Xbox Series X /S-Ausgabe an

HQ

Angesichts der riesigen Flut an Nachrichten, die bei Sonys State of Play-Übertragung am 2. Juni geteilt wurden, wurde eine Entwicklung bekannt, dass Jagex' RuneScape: Dragonwilds bald den Early Access auf dem PC verlassen und auch auf der PlayStation 5 erscheinen wird. Damals wurde uns nur gesagt, dass dies im September stattfinden würde, und der Grund für diese Unklarheit war, dass Jagex während des Summer Game Fest mehr Informationen teilen wollte.

Zu diesem Zweck wurde auf der heutigen Show gerade bekannt gegeben, dass RuneScape: Dragonwilds speziell am 15. September auf PC und PS5 erscheinen wird. Hinzu kommt, dass am selben Tag auch eine Xbox Series X/S-Edition des Spiels erscheinen wird.

Was diese Version 1.0 des größeren Spiels den Fans bieten wird, wird uns in einer Pressemitteilung mitgeteilt: "Das brandneue Scorned Wilderness-Update, zusammen mit allen Inhalten der kommenden Umbral Sands-Erweiterung, die später diesen Sommer erscheint."

Da der Start für diesen Herbst geplant ist, können Sie unten den neuesten Trailer zu RuneScape: Dragonwilds sehen.