RuneScape CEO hat Veranstaltungen zum Pride Month abgesagt, um "Gegenreaktionen" zu vermeiden

In den letzten Jahren haben wir gesehen, wie die Gaming-Community begonnen hat, Dinge stark zu kritisieren, die ihrer Meinung nach mit Vielfalt, Inklusion und Repräsentation zu tun haben. Es gibt hörbares Stöhnen, wenn eine weibliche Figur keine Oberweite hat, die einer Frau im Alter von 22 Jahren Rückenschmerzen bereiten würde, und es werden Kampagnen gestartet, um alles abzuschießen, was unter das ständig wachsende Banner des Woke-Banners fällt.

Es scheint, dass einige Entwickler dieses neue Zeitalter der Gegenreaktion vermeiden wollen, insbesondere nach Trumps Anti-DEI-Initiativen. Laut Pink News könnte dies der Grund dafür sein, dass wir in diesem Jahr nur sehr wenig Feierlichkeiten zum Pride Month am RuneScape gesehen haben.

Laut Quellen, die mit Pink News gesprochen haben, hat sich der CEO vonRuneScape Entwickler, Jagex, Jon Bellamy, entschieden, Inhalte und Veranstaltungen des Pride Month aus Angst vor "Gegenreaktionen" einzustellen.

"Ich möchte es klar sagen, die Entscheidung dafür liegt bei mir. Ich besitze es, ich bin voll verantwortlich dafür. Ich habe die Ankündigung vom Freitag mit dem Gedanken an die Geschwindigkeit veröffentlicht... und die Nachrichten und Fragen dieses Wochenendes haben das deutlich gemacht", sagte Bellamy Berichten zufolge in einer Fragerunde, um auf die Bedenken der Mitarbeiter einzugehen. "Ich verstehe, dass RuneScape... ist wertvoll, weil es ein sicherer Raum ist, es ist eine Flucht aus der Realität, und die Realität, in der wir uns befinden, verändert sich. Es wird immer seltsamer, beunruhigender, weniger moralisch, würde ich behaupten", fuhr er fort.

"Spiele und Studios werden wegen Inhalten abgesetzt, die als 'woke' oder repräsentativ wahrgenommen werden. Das Pendel schwingt auf eine Art und Weise zurück, die wir nicht erwartet haben."

Die von der Community organisierten Pride-Veranstaltungen werden weitergehen, aber wie Bellamy angeblich schrieb, scheint es tatsächlich, als würde das Pendel zurückschwingen. Wir müssen abwarten und sehen, wie dies die kommende Ära des Gamings definiert.