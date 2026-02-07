Mir wurde die Möglichkeit geboten, Runequest: Warlords zu rezensieren, und das Faszinierendste an diesem Titel war, dass ich anfangs mit dem Universum nicht vertraut war. Ich liebe taktische rundenbasierte Strategiespiele und hatte viel Spaß mit Warhammer 40K: Battlesector, das ein ähnliches Kampfsystem wie dieser Titel verwendet. Als ich dieses Spiel begann, fiel es mir schwer, mich zu orientieren, was Glorantha ist oder warum die drei Fraktionen Talastar, Chaos und Lunar Empire um die Welt kämpfen. Es gab vieles, das ich nicht wusste, und es erforderte einige Recherchen meinerseits, um besser zu verstehen, was mich erwartete.

Wir bleiben von einer weiteren Interpretation mittelalterlicher Fantasy verschont und stoßen stattdessen auf etwas, das sich von der Antike und der Bronzezeit inspirieren lässt. Die Truppen ähneln Hopliten, Speerträgern, Legionären, und es gibt sogar Monster. Es gibt viele Inspirationsquellen, wie die keltische und persische Geschichte und Mythologie. Das Universum orientiert sich stark an vielen Mythologien weltweit. Das Mondreich zum Beispiel wirkt wie eine mythologische Interpretation des Reiches Alexanders des Großen, nachdem er Ägypten und das Perserreich erobert hatte. Du hast Phalanxen von Speerträgern, schwerer Kavallerie und Magiern. Die Talastars wirken wie eine Mischung aus Griechen und Kelten. Die letzte Fraktion, die von allen verachtet wird und alle hasst, ist Chaos. Ich fand Chaos am erkennbarsten, da ich Warhammer Fantasy oft spiele. Sie enthalten Monster, die den Beastmen ähneln, und sind in diesem Abenteuer geradezu brutal. Sie haben außerdem große Skorpione und Schnecken.

Die Welten sehen ziemlich gut aus, mit einer schönen Mischung aus Fantasy und der Bronzezeit.

Runequest Warlords handelt nicht nur von der Welt von Glorantha und ihrer Zukunft, sondern auch von den Helden, denen du unterwegs begegnest. Dies ist ein storygetriebenes Spiel, und du wirst viel Zeit mit der Kampagne verbringen. Es gibt außerdem einen Gefechtsmodus und einen Mehrspielermodus. Dies sind jedoch nur Kämpfe ohne Kontext. Wenn dir die Kämpfe in Battlesector gefallen haben, wirst du die Kämpfe hier sicher mögen. Allerdings denke ich, dass die Kampagne der Star der Show ist, besonders wenn man bedenkt, dass man den Charakteren folgt und eine einigermaßen ordentliche Geschichte erlebt, die einen trotzdem dazu bringt, weiterzumachen und zu sehen, was als Nächstes passiert. Obwohl die Synchronisation manchmal zu wünschen übrig lässt, sind die Missionen lang. Battlesector fühlte sich für Warhammer ausgewogen an, und ich finde, Virtuos schafft es trotzdem, die Titel trotz desselben Kampfsystems zu unterscheiden.

Ich habe etwas mehr als 30 Stunden gebraucht, um die Kampagne auf höheren Schwierigkeitsgraden abzuschließen und auf anderen Schwierigkeitsgraden etwas zu testen. Das ist eine ziemlich vernünftige Länge für eine Kampagne. Allerdings konnten manche Missionen ein echtes Abnutzungskrieg sein und unnötige Zeit in Anspruch nehmen. Andere Missionen hatten ein gutes Tempo, und ich hatte das Gefühl, dass man als Spieler die Möglichkeit hatte, verschiedene Strategien auszuprobieren und zu experimentieren. Egal, ob du dich auf Magier, Kavallerie, Monster, schnelle Trupptypen oder Infanterie verlassen hast. Der Schlüssel zum Sieg war jedoch fast ausschließlich der Einsatz aller Truppentypen. Obwohl die Missionen im Design variieren, wie Belagerungen, Hinterhalte und Schlachten im Wald, geht es dennoch um die Truppenaufstelle, die Wahl des Truppentyps, wie du deine Helden aufrüstest und was du auf dem Schlachtfeld tust. Es ist fast identisch mit Battlesector. Allerdings würde ich nicht so weit gehen zu sagen, dass es eine Textur-Umkehrung dieses Titels ist. Es ist offensichtlich, dass Zeit darauf verwendet wurde, eine Geschichte zu erzählen, das Universum zu erkunden, den Helden Leben einzuhauchen und ein gutes Kampfsystem zu entwickeln.

Werbung:

Die Helden haben jeweils eigene Fähigkeitsbäume, in die man nach Abschluss der Missionen Punkte investieren kann.

Die Schlachten funktionieren genau wie in Warhammer 40k: Battlesector, du positionierst deine Truppen. Du hast ein paar Punkte zum Bewegen, Angreifen oder beides. Deine Truppen können rotiert werden und haben Schwächen; Wenn du von hinten angreifst, machen sie mehr Schaden als von vorne. Das einzigartige Runensystem ermöglicht es dir, mächtige magische Angriffe auszuführen. Sobald du alle deine Truppen und Helden bewegt hast, stehst du über deinen Zug und der Feind bewegt sich und/oder greift dich an. Mit diesem Kampfsystem wirst du nichts Unerwartetes finden, aber es funktioniert. Manchmal muss man sorgfältig überlegen, ob man die Haupt- und Nebenmissionen ohne zu viele Verluste abschließen kann. Allerdings behebt es keine der Schwächen des ursprünglichen Systems, hält es aber relativ intakt. Ich habe kaum etwas zu beanstanden, da mir dieses System gefallen hat.

Ein Vorteil, gegen den Computer zu spielen, ist, dass er Widerstand bieten kann. Vor allem, wenn sie Zugang zu mehr Truppen und Verstärkungen haben als du, was fast immer der Fall ist. Allerdings wird es nie zu einer echten Herausforderung, wenn man sich mit dem Genre wohlfühlt. Du wirst wahrscheinlich gegen andere Spieler kämpfen wollen, um eine Herausforderung zu bekommen. Das bestimmt auch, wie lange du das Spiel spielen wirst. Wenn dir die Kampagne Spaß macht, gibt es 30-40 Stunden, um sie zu genießen, und deutlich länger, wenn du gerne den Skirmish-Modus spielst und/oder gegen andere spielst. Allerdings würde ich nicht behaupten, dass es so viel Wiederspielwert gibt, wie das Erlebnis vermuten lässt. Sobald du die Kampagne beendet hast, gibt es keinen Grund mehr zurückzukehren, da die Geschichte und die Missionen dafür nicht interessant oder abwechslungsreich genug sind. Obwohl man seine Helden und Truppentypen auf verschiedene Arten verbessern kann, fühlte ich mich mit dem Spiel fertig, nachdem ich die Kampagne abgeschlossen hatte.

Die Geschichte wird durch vertonte Menüs und animierte Videosequenzen erklärt. Außerdem bekommst du Elemente des Storytellings über die Kampagnenkarte, auf der du deine Missionen auswählst.

Werbung:

Optisch sieht es nach den Maßstäben des Genres akzeptabel aus. Effekte, Feuer und Texturen sehen gut aus. Ich bin auf keine größeren Bugs gestoßen, nur auf ein paar kleinere, die das Spiel nicht ruinieren. Einige Beispiele sind Texturen, die nicht richtig geladen werden, und gelegentliche Klangprobleme. Manchmal verstummen die Stimmen der Figuren oder die Hintergrundmusik verschwindet. Das passierte jedoch so selten, dass ich es nicht als großes Problem betrachtete. Mir hat die Musik gefallen und ich fand, dass sie für diesen Titel gut ausbalanciert war. Es ist nicht so pompös oder laut, dass es das Erlebnis übernimmt, trägt aber gut zu Szenen und Kämpfen bei. Was die Charaktere angeht, ist ihre Synchronisation eindeutig akzeptabel. Leider wird es nie besser als gut, weder was Musik noch Synchronisation angeht.

Aufgaben können aufgrund ihrer Größe und ihres Designs manchmal länger dauern, als man denkt.

Wenn du Runequest magst, findest du vielleicht etwas, das du in diesem rundenbasierten Strategiespiel schätzen kannst. Es bietet ein stabiles und bewährtes Spielsystem mit magischen Elementen. Du rüstest deine Helden auf und kannst viele der Missionen auf unterschiedliche Weise bewältigen. Trotzdem gab es keine spielerischen oder storybasierten Überraschungen. Was du siehst, ist das, was du bekommst, wenn du dieses Spiel ausprobieren willst. Es gibt keine aufwendigen Zwischensequenzen, aber man bekommt 2D-Videos mit Sprachausgabe, und das funktioniert. Was die Performance angeht, läuft es flüssig und die Musik ist akzeptabel und wird gut eingesetzt. Wenn du Runequest liebst, kannst du wahrscheinlich einen Punkt zur Bewertung hinzufügen. Ich finde, das ist ein guter Titel, aber es fehlt etwas, das es meiner Meinung nach wirklich über das Gute hinaus hebt. Ich muss zugeben, dass ich es genossen habe, alle Hintergrundinformationen zum Runequest-Universum auf verschiedenen Webseiten zu erforschen. Wenn du ein robustes, rundenbasiertes taktisches Strategiespiel suchst und dieses Universum schätzt, könnte Runequest: Warlords genau das Richtige für dich sein.

Chaos hat jede Menge Monster zur Verfügung, und sie können viel Schaden anrichten.

Die Truppentypen sind in verschiedenen Bereichen gut und können während der gesamten Kampagne eingesetzt werden. Einige Truppentypen, wie die einfache Infanterie, schnitten gegen Ende der Kampagne jedoch nicht besonders gut ab.