Rune Factory: Guardians of Azuma Vorschau - Vielversprechend genug, um Rune Factory 6 zu sein

Rune Factory war ein relativ unbekannter Ableger der Story of Seasons /Harvest Moon -Franchise. Die Hauptserie von Marvelous, die vor dem Auseinanderbrechen zwischen Marvelous und Natsume ursprünglich Harvest Moon hieß, ebnete den Weg für all die gemütlichen Farmspiele aus dem Osten (Sakuna: Of Rice and Ruin, Harvestella ) oder dem Westen (Stardew Valley, Fae Farm, Tales of the Shire ). Rune Factory, das 2006 erstmals auf dem Nintendo DS erschien, fügte dem Mix Action-JRPG-Elemente hinzu und hatte seitdem fünf Einträge und mehrere Remakes. Der neueste Eintrag erscheint am 30. Mai für Nintendo Switch und PC.

Das erste, was zu beachten ist, ist, dass Rune Factory: Guardians of Azuma nicht Rune Factory 6 ist, sondern ein Spin-off. Das sollte jedoch Ihre Begeisterung für das Spiel nicht schmälern. Tatsächlich sollte es das komplette Gegenteil sein. Ich war - gelinde gesagt - weniger beeindruckt von Rune Factory 5, das 2022 im Westen herauskam, aber ich war angenehm überrascht, wie viel besser Rune Factory: Guardians of Azuma zu sein scheint, sowohl in Bezug auf die Spielmechanik (ein viel tieferes Bau- und Simulationssystem und robustere Kämpfe dank Fernkampfwaffen) als auch auf die Grafik (drastisch verbesserte Grafik).

Tatsächlich fällt es mir nach einem praktischen Test schwer zu verstehen, warum dies nicht als vollständiger Eintrag vermarktet wird, obwohl es scheint, dass es eher mit der Gesamthandlung der Serie als mit der Spielmechanik zu tun hat, was nicht wirklich wichtig ist, da jeder Eintrag seine eigene Geschichte, sein eigenes Setting und seine eigenen Charaktere hat. Die Serie folgt immer der Trope des amnesiekranken Protagonisten, und das ist auch hier der Fall, also sollte man sich sowieso keine allzu großen Sorgen machen.

Das neue Rune Factory spielt in der Nation Azuma, einem Ort, der in den Spielen erwähnt, aber noch nie zuvor gesehen wurde, mit japanischen Einflüssen in der Umgebung und Architektur. Wenn du noch nie ein Rune Factory Spiel gespielt hast, ist es im Grunde ein Landwirtschafts- und Lebenssimulationsspiel (du baust Feldfrüchte an, freundest dich mit Stadtbewohnern an und verliebst sie sogar), aber du kannst auch die Wildnis erkunden, Monster bekämpfen, mit Echtzeitkämpfen und einer Fantasy-Handlung mit Monstern, Magie, Drachen und dergleichen folgen. Es ist nicht das tiefgründigste Simulationsspiel (im Gegensatz zu Story of Seasons kann man zum Beispiel keine Tiere besitzen) und es ist nicht das komplexeste JRPG, aber die Mischung zwischen beiden Genres gibt dir einen guten Vorgeschmack auf das Beste aus beiden Welten: die entspannte Natur gemütlicher Simulationsspiele und die Spannung des JRPG-Abenteuers. Es ist, als würde man zwei Spiele in einem spielen.

Die wichtigste Neuerung, die Sie in Guardians of Azuma finden werden, ist, dass der Simulationsaspekt verbessert wurde und Sie jetzt neben dem Anbau von Feldfrüchten buchstäblich die gesamte Stadt bauen können. Baue genug Materialien an und du kannst Karren, Häuser, Wassermühlen, Brennereien bauen... Platzieren Sie jede Art von Gebäuden entlang von Wegen oder Gewässern und fügen Sie künstliche oder natürliche Dekorationen hinzu, die einige Werte verbessern. Dies scheint nur auf einige Grundstücke in der Stadt beschränkt zu sein, da man kein Terraforming betreiben kann, aber sie sind groß genug, um Kreativität und Experimente zu ermöglichen. Und mit mehr Gebäuden und Einrichtungen werden mehr Leute kommen: Du kannst sie verwalten, ihnen Aufgaben zuweisen, die auf ihren Fähigkeiten basieren, mit dem Ziel, die Gewinne nach jedem Tag zu steigern, was höchstwahrscheinlich auf die RPG-Elemente zurückzuführen ist.

Und ja, ich habe über Städte gesprochen: Du wirst für vier Städte verantwortlich sein (Frühlings-, Sommer-, Herbst- und Winterstädte), und du kannst sogar Leute von einer Stadt zur anderen schicken. Du bist für alles verantwortlich: Es geht nicht nur darum, die Stadt schöner aussehen zu lassen, sondern sie auch effizienter und produktiver zu machen.

Das Kampfsystem wurde auch durch die Hinzufügung von Fernkampfwaffen verbessert, was laut Marvelous eines der Dinge war, die sich die Fans am meisten gewünscht hatten. Jetzt kannst du neben Schwertern auch Bögen verwenden, um Monster zu bekämpfen. Unser Spieltest konzentrierte sich mehr auf das Bauen und den Simulationsaspekt als auf den Kampf: Wir haben nur gegen den ersten Boss des Spiels gekämpft, und es war wie erwartet ziemlich einfach, aber unterhaltsam und zufriedenstellend mit einer Ausweichmechanik, die es uns ermöglicht, Gegenangriffe durchzuführen.

Schließlich lohnt es sich, sich mit der Grafik zu befassen. Es gibt eine große Verbesserung gegenüber Rune Factory 5, das ziemlich schrecklich aussah, mit einem wirklich ansprechenden, farbenfrohen und hellen Aussehen, mit Charakteren und Elementen, die wirklich über aquarellartigen Hintergründen auftauchen. Es ist nichts Atemberaubendes, da es klar skaliert ist, so dass es auf Nintendo Switch laufen kann, aber es sieht wirklich gut aus.

Alles an Rune Factory: Guardians of Azuma wirkt sich zu seinen Gunsten aus, und es scheint, dass Marvelous endlich entdeckt hat, wie ein modernes Rune Factory aussehen und sich abspielen sollte. Und die letzte gute Nachricht ist, dass wir es zur gleichen Zeit wie Japaner genießen können: Zum ersten Mal wird es am 30. Mai 2025 weltweit auf den Markt kommen und es wird mit englischer, deutscher, französischer und spanischer Lokalisierung sowie einer englischen oder japanischen Sprachausgabe kommen.