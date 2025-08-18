Rune Factory: Guardians of Azuma hatte das beste Debüt der gesamten Serie und verkaufte sich in zwei Monaten über 500.000 Mal

HQ

Es ist klar, dass es für Sie als Entwickler oder Publisher ein ziemlich sicherer Verkaufswert ist, darauf zu setzen, die Einführung einer neuen Konsole zu begleiten. Aber wenn diese Konsole auch Nintendo Switch 2 ist, ist der Erfolg Ihres Spiels fast garantiert, vor allem, wenn Sie auch auf eine globale Veröffentlichung setzen, sowohl digital als auch physisch. Das ist mit Rune Factory: Guardians of Azuma passiert.

Der Titel, der am 5. Juni gleichzeitig für Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 und PC veröffentlicht wurde, hat es laut Marvelous geschafft, 500.000 Exemplare zu verkaufen, was ihn zur besten Rune-Werksveröffentlichung aller Zeiten macht. Laut den Daten von Gematsu hat es dieses Spiel im Vergleich zu seinem Vorgänger Rune Factory 5, der 2021 in Japan (und 2022 für den Westen) veröffentlicht wurde, nicht geschafft, diese Verkaufszahl bis 2025 zu erreichen.

Gute Nachrichten nicht nur für die Serie, die JRPG und Simulation mischt, sondern auch für viele andere Titel, die hoffen, einen großen Schritt in ihrer Popularität zu machen und viel mehr Spieler zu erreichen, angetrieben von der großen Resonanz auf Nintendos neue Konsole.

Hast du in der Vergangenheit die Rune Factory-Serie ausprobiert und Guardians of Azuma gespielt?