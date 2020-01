Rune Factory 4 startet nächsten Monat im Westen

Nach langer Überlegung wird Marvelous Europe Rune Factory 4 nun doch in Europa und Australien veröffentlichen. Der Titel erscheint am 28. Februar als HD-Remaster digital und physisch auf der Nintendo Switch. Diese Fassung bietet englische und japanische Vertonung, Texte wurden ins Englische, Französische und auf Deutsch lokalisiert. Im Switch-eShop zahlt ihr 40 Euro für den Spaß, Vorbesteller erhalten verschiedene Schwimmsachen-Skins, die sie ihren Spielfiguren überziehen können. Im Marvelous Games Store gibt es währenddessen eine physische "Archival"-Special-Edition für Sammler.

Neu in Rune Factory 4 Special sind ausgewählte Zwischensequenzen, weitere Ereignisse mit euren potentiellen Ehepartnern, der Schwierigkeitsgrad "Hell" und ein Modus namens Newlywed. Am 26. März ist bereits ein kostenloses Zusatz-DLC namens "Another Episode" geplant, das Vorbesteller und Day1-Käufer kostenlos erhalten. Sobald dieser Zeitraum abgelaufen ist, kann das DLC im eShop zum Preis von 5 Euro dazugekauft werden. In dieser Nebengeschichte bekommt ihr mehr Szenen mit euren Ehekandidaten.