Rundenbasiertes RPG Saint Seiya Shining Soldiers ab April mobil unterwegs

Bandai Namco kündigte diese Woche ein neues Rollenspiel mit dem Titel Saint Seiya Shining Soldiers an, das am 23. April für iOS und Android veröffentlicht wird. Hier müssen wir die bekannten Figuren aus dem Saint-Seiya-Universum sammeln und verschiedene Episoden der Anime-Vorlage durchspielen oder online gegen andere Spieler kämpfen. Das Spiel ist rundenbasiert und wird mit sechs Spielfiguren ausgetragen. Es gibt drei Frontkämpfer, der Rest unterstützt oder löst Team-Effekte aus. Jeder Charakter hat Stärken und Schwächen gegen bestimmte Typen, daraus entsteht das bekannt Schere-Stein-Papier-Prinzip. Im Moment könnt ihr euch für Saint Seiya Shining Soldiers vorregistrieren lassen, was diverse Währungssysteme und Premium-Gegenstände verspricht, falls genügend Leute mitmachen.

Quelle: Pocketgamer.