Rundenbasiertes RPG, pelzige Charaktere und ein aufwendiges Pixeldesign: Das ist Terra Memoria

Kürzlich präsentierten Dear Villagers und das französische Studio La Moutarde Terra Memoria, ein rundenbasiertes RPG, Erkundung, Handwerk und Charaktere, die wie anthropomorphe Tiere aussehen. Ein Mangel an magischen Kristallen und das plötzliche Erwachen uralter Roboter treiben sechs Freunde in eine rasante Untersuchung durch Terra, eine skurrile und einladende Welt, die 3D-Grafik und Pixelkunst kombiniert. Die Spieler steuern alle Mitglieder der Gruppe, von denen jedes seine eigene Geschichte beginnt und seine einzigartigen Fähigkeiten in den rundenbasierten Kampf von Terra Memoria einbringt.

Um die Welt zu retten, müssen die Spieler das einzigartige Bausystem von Terra Memoria beherrschen, das es ihnen ermöglicht, alle Arten von Objekten zu erstellen und Umgebungsrätsel zu lösen. Es ist wie ein Karteneditor, der dem Spieler zur Verfügung steht, mit dem er die Welt gestalten und zerstörte Städte wieder aufbauen kann.

"Mit Terra Memoria wollten wir ein zeitloses Abenteuer im Stil eines klassischen Rollenspiels schaffen, das dem Genre modernere Wendungen wie Bauen, Kochen und Basteln bietet", sagt François Bertrand, Game Director bei La Moutarde. "Am Ende des Tages Terra Memoria ist eine Ode an den Roadtrip, die sich auf die Bindung zwischen Freunden und der gefundenen Familie konzentriert, während sie gemeinsam unbekannte Länder erkunden."

Terra Memoria wird noch vor Ende des Jahres für PC, PS5, Xbox Series und Nintendo Switch veröffentlicht, ein Datum wird noch bekannt gegeben.