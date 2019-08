Rundenbasiertes Fantasy-RPG King's Bounty II für PC, PS4 und Xbox One angekündigt

1C Entertainment kündigten gestern einen Nachfolger zum Strategie-Rollenspiel King's Bounty an, der auf PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen wird. Das taktische Spektakel versetzt Spieler in die Fantasy-Welt von Antara, wo sie in der Haut eines von drei Helden überleben müssen. Kämpfe gegen fiese Monster und die Bewohner des Königreichs Nostria laufen rundenbasiert auf Hexagon-Feldern ab, das sieht ein bisschen nach den guten alten Heroes-Spielen von Ubisoft aus. Darüber hinaus verspricht der Entwickler ein Abenteuer, das für jeden Spieler individuell ausfällt und eine nichtlineare Geschichte bietet. King's Bounty II soll 2020 erscheinen, das erste Material zum Spiel seht ihr unten:

You watching Werben