Rundenbasierter Taktikkampf von Little Town Hero im Detail

Pokémon Schild/Schwert ist nur eines der kommenden Spiele vom Pokémon-Entwickler Game Freak. Am Mittwoch, dem 16. Oktober, erscheint das kleine Rollenspielabenteuer Little Town Hero auf der Nintendo Switch, das eine Mischung aus Aufbauspiel mit rundenbasierten Kämpfen und RPG-Systemen zu sein scheint. Der Entwickler hat uns bereits einige kleine Ausschnitte aus dem Titel präsentiert, im neuesten Trailer zeigt uns Nintendo endlich das Kampfsystem genauer.

Darin geht es nämlich nicht darum, wer die schwerste Keule schwingt oder sich die schwierigsten Zaubersprüche merkt. In Little Town Hero werden wir die Ideen unserer Gegner mit unseren eigenen Einfällen kontern und in gewisser Hinsicht auszuhebeln. Game Freak vergleicht diese Art des Kampfes mit einem Kartenspiel und erklärt mit eigener Terminologie die Herangehensweise. Weil das gar nicht mal so verständlich wirkt, geben sie anschließend sogar ein paar hilfreiche Tipps, mit denen Einsteiger am Mittwoch in das Spiel starten dürfen.