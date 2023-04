Runde 10: Wir "bereiten Forza Motorsport für die Veröffentlichung später in diesem Jahr vor"

HQ

Forza Motorsport ist eines der Spiele, die letztes Jahr während der Juni-Veranstaltung von Microsoft gezeigt wurden, mit dem Versprechen, dass es schließlich innerhalb von zwölf Monaten veröffentlicht werden würde. Das würde spätestens den 31. Juni dieses Jahres bedeuten, aber offensichtlich wird es nicht passieren.

Obwohl eine Verzögerung bestätigt ist, haben wir noch kein neues Veröffentlichungsdatum, und es gab Spekulationen, dass es nicht vor 2024 eintreffen könnte. Glücklicherweise scheint dies nicht der Fall zu sein. In einer neuen offiziellen Blog-Serie namens Feedback Update wird Forza Motorsport kurz mit einer Bestätigung für 2023 angesprochen:

"Während wir uns darauf konzentrieren, Forza Motorsport für die Veröffentlichung später in diesem Jahr zu polieren und vorzubereiten, sind wir immer noch gespannt auf eure Feature- und Streckenwünsche, wir können im Hinterkopf behalten, was ihr am meisten für die Zukunft sehen wollt."

Mit Starfield, das im September auf den Markt kommt, Forza Motorsport irgendwann danach und möglicherweise auch Senua's Saga: Hellblade II, sieht es so aus, als hätten Xbox-Spieler einen ziemlich spektakulären Herbst, auf den sie sich freuen können.