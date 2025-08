Rund 600 israelische Ex-Sicherheitsbeamte appellieren an Donald Trump, "das Leiden" in Gaza zu stoppen

HQ

Hunderte von ehemaligen israelischen Sicherheitsbeamten appellieren an US-Präsident Donald Trump in der Hoffnung, dass er den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu in der Hoffnung beeinflussen kann, den Krieg in Gaza zu beenden.

Rund 600 pensionierte Sicherheitsexperten, darunter ehemalige Chefs israelischer Geheimdienste, haben an Trump geschrieben, um bei der Beendigung des Krieges zu helfen. "Es ist unser professionelles Urteil, dass die Hamas keine strategische Bedrohung mehr für Israel darstellt", sagten die Beamten (via BBC). "Ihre Glaubwürdigkeit bei der überwiegenden Mehrheit der Israelis erhöht Ihre Fähigkeit, Premierminister [Benjamin] Netanjahu und seine Regierung in die richtige Richtung zu lenken: Beenden Sie den Krieg, geben Sie die Geiseln zurück, stoppen Sie das Leid", sagten sie zu Trump.

Nach Angaben des von der Hamas geführten Gesundheitsministeriums sind seit Beginn der israelischen Angriffe Ende 2023 mehr als 60 000 Menschen in Gaza getötet worden. Mit der Verschlechterung der Lage im besetzten Gazastreifen wächst der Druck, den Krieg zu beenden.

Kürzlich wurde berichtet, dass sich der Hunger in Gaza ausbreitet, wobei Menschen, die nicht in der Lage sind, Hilfe zu suchen, von Hilfskräften abgesetzt werden und einige sogar getötet werden, als sie Hilfe suchen.