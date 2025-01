Rund 100 Entwickler von Witcher 3 arbeiten an The Witcher 4

HQ

2025 ist es zehn Jahre her, dass The Witcher 3: Wild Hunt veröffentlicht wurde. Während wir die Veröffentlichung von The Witcher 4 erwarten, fragen sich viele, wer vom ursprünglichen Team bei CD Projekt Red übrig geblieben ist. Anscheinend gibt es mehr als ein paar Entwickler, die ihr Können in The Witcher 3 und sogar früheren Einträgen getestet haben.

Auf Twitter/X als Reaktion auf einen Beitrag über Quest-Designer für The Witcher 4, die Erfahrung in einer Quest für die The Witcher 3-Erweiterung Blood & Wine sammeln, Co-CEO von CD Projekt Red

Michał Nowakowski erklärte, dass es viele zurückkehrende Entwickler für das neue Spiel gibt.

"Rund 100 seiner Entwickler arbeiten bis heute mit uns an unseren neuen Projekten, einschließlich The Witcher IV", schrieb er. "Einige sind tatsächlich Veteranen aus The Witcher 2 und The Witcher 1."

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung von The Witcher 3 beschäftigte CD Projekt Red über 200 Entwickler, daher ist es ziemlich beeindruckend, die Hälfte von ihnen rund ein Jahrzehnt später noch zu sehen. Es ist erwähnenswert, dass einige dieser 100 Entwickler wahrscheinlich an verschiedenen Projekten im Unternehmen arbeiten werden, darunter die angekündigte Fortsetzung von Cyberpunk 2077.