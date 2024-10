HQ

Bitmap Books war schon immer der Verlag der Anlaufstelle für Fans von Retro-Spielen. Ihre Reihe von pixelgenauen, nostalgischen Büchern hat es geschafft, die Essenz der goldenen Ära der Spiele einzufangen, und Run N Gun setzt diese Tradition fort. Wenn Sie ein Fan von rasanter, seitwärts scrollender und kugelspuckender Action sind, ist dieses Buch eine unverzichtbare Ergänzung für Ihr Regal. Es feiert nicht nur die Spiele, die das Run 'n' Gun-Genre definiert haben, sondern taucht auch tief in ihre Geschichte, Kunst und ihren Einfluss ein.

Das Genre, das eine Ära definierte

Wenn du in den 80er oder 90er Jahren aufgewachsen bist, hast du wahrscheinlich unzählige Stunden damit verbracht, Quarters in Arcade-Automaten zu füttern oder dich in Spielen wie Contra, Metal Slug oder Gunstar Heroes durch Levels auf deiner Konsole zu kämpfen. Das Run'n'Gun-Genre ist für Uneingeweihte das Liebeskind des Plattformers und des Shooters – es kombiniert schnelle Action, Plattform-Mechanik und eine gesunde Dosis Chaos. Diese Spiele waren unerbittlich und oft brutal hart, aber der Adrenalinschub, den man bekam, wenn man den perfekten Sprung machte, während man einer Wand aus Kugeln auswich, machte sie unwiderstehlich.

Run N Gun leistet brillante Arbeit, um diese Energie einzufangen. Von der lebendigen Covergestaltung bis hin zu den akribisch gestalteten Seiten strahlt das Buch die pulsierende Intensität aus, die das Genre berühmt gemacht hat. Bitmap Books trifft immer den Nagel auf den Kopf, und dies ist keine Ausnahme. In dem Moment, in dem man es öffnet, wird man von Wellen der Nostalgie überflutet, aber je tiefer man eintaucht, desto mehr merkt man, dass dies nicht nur eine Sammlung hübscher Bilder ist.

Umfassend und zugänglich

Das Buch beginnt mit einer wunderschön geschriebenen Einleitung, die den Ton angibt. Es erkennt die einfache Prämisse von Run'n'Gun-Spielen an, hebt aber schnell die Tiefe und Vielfalt des Genres hervor. Es geht nicht nur darum, "nach rechts zu bewegen, Bösewichte zu erschießen", sondern auch um das Spieldesign, das Tempo, die Schwierigkeitskurven und natürlich die Grafik. Bitmap Books schafft diese Balance und bietet sowohl erfahrenen Fans als auch Neulingen, die vielleicht zum ersten Mal von diesen Titeln erfahren, einen Kontext.

Die Struktur des Buches ist leicht zu verstehen, wobei jeder Abschnitt einem bestimmten Spiel oder einer bestimmten Serie gewidmet ist. Jeder Eintrag bietet eine Aufschlüsselung der Geschichte des Spiels, der Inspiration der Entwickler und wie es in die breitere Spielelandschaft zu dieser Zeit passte. Die Bandbreite ist beeindruckend – es geht nicht nur um die großen Hits wie Contra und Metal Slug, sondern auch um weniger bekannte Perlen wie Cyber-Lip und Alien Soldier. Es ist eine wahre Feier des Genres, nicht nur eine Greatest-Hits-Compilation.

Visuals, die wie ein Spread Shot einschlagen

Seien wir ehrlich: Bitmap Books beherrscht die Kunst, wunderschöne Spielebücher zu erstellen, und Run N Gun setzt diesen Trend auf spektakuläre Weise fort. Die Pixelkunst, die in diesem Buch vorgestellt wird, ist nicht nur ein Rückblick in die Vergangenheit – sie ist ein Beweis für die Kreativität und Handwerkskunst von Spieleentwicklern, die mit sehr begrenzter Technologie gearbeitet haben, um etwas visuell Atemberaubendes zu schaffen. Die hochauflösenden Standbilder des Spiels springen von der Seite ab und ermöglichen es Ihnen, die Details zu würdigen, die auf Ihrem alten Röhrenfernseher verloren gegangen sein könnten.

Es hat eine fast museale Qualität in der Art und Weise, wie diese Spiele präsentiert werden. Jeder Screenshot und jedes Sprite fühlt sich liebevoll kuratiert an, als würden die Redakteure sagen: "Hey, schau dir das an! Erinnerst du dich, wie großartig das war?" Und ja, es war großartig. Aber noch wichtiger ist, dass es immer noch großartig ist. Wenn man sich diese Grafik ansieht, merkt man, wie gut diese Spiele gealtert sind, und Run N Gun wird ihnen mit seiner atemberaubenden Präsentation gerecht.

Aufschlussreiche Kommentare und Interviews

Was dieses Buch jedoch wirklich auszeichnet, ist sein tiefes Eintauchen in den Entwicklungsprozess dieser Spiele. Bitmap Books hat nicht einfach einen Haufen Screenshots zusammengeklatscht und damit Schluss gemacht. Sie haben sich die Mühe gemacht, Entwickler, Künstler und Designer zu interviewen, die an diesen ikonischen Titeln gearbeitet haben. Dies bietet einen seltenen und faszinierenden Einblick in die Arbeit hinter den Kulissen, die in die Entwicklung dieser beliebten Spiele geflossen ist. Wenn man etwas über die Grenzen erfährt, mit denen sie konfrontiert waren, und wie sie sie überwunden haben, weiß man das Genre nur noch mehr zu schätzen.

Zum Beispiel gibt es einen fantastischen Abschnitt auf Contra, der über den berüchtigten Schwierigkeitsgrad hinausgeht. Du erfährst mehr über die technischen Hürden, die Konami überwinden musste, um das Spiel auf dem NES reibungslos zum Laufen zu bringen, sowie über die kreativen Entscheidungen, die die Bosse so unvergesslich gemacht haben. In ähnlicher Weise enthüllen die Interviews mit den Entwicklern von Metal Slug die akribische Liebe zum Detail, die in die Animation und die künstlerische Ausrichtung des Spiels eingeflossen ist, und erklären, warum der visuelle Stil bis heute ikonisch ist.

Eine schöne Zeitkapsel

Was Run N Gun wirklich besonders macht, ist, dass es mehr ist als nur ein Liebesbrief an eine vergangene Ära. Es ist eine Zeitkapsel, die einen wesentlichen Teil der Spielegeschichte einfängt. Während sich moderne Shooter zu 3D-Giganten mit weitläufigen Karten und komplexen Systemen entwickelt haben, erinnert uns dieses Buch an die Wurzeln des Genres – wo Geschwindigkeit, Reflexe und eine gut getimte Ausweichrolle alles waren, was man brauchte, um zu überleben.

Auch das Format ist leserfreundlich. Sie können es in die Hand nehmen und zu einer beliebigen Seite blättern, die Bilder aufsaugen und eine kurze Geschichtsstunde aufnehmen, oder Sie können es wie eine Netflix-Serie von vorne bis hinten lesen. Egal, ob du deine Kindheit noch einmal durchlebst oder diese Spiele zum ersten Mal entdeckst, das Buch bietet für jeden etwas. Besonders erwähnen möchte ich auch die absolut geniale Verpackung von Bitmap Books. Dicker, geschichteter Karton mit speziellen Schutzstücken, die dafür sorgen, dass die Kanten des Buches frei von Beschädigungen bleiben.

Endgültiges Urteil

Run N Gun ist mehr als nur ein hübsches Buch – es ist ein unverzichtbares Stück Spielegeschichte, liebevoll gestaltet und wunderschön präsentiert. Bitmap Books setzt weiterhin den Standard für Videospielbücher, und dieses Buch ist da keine Ausnahme. Es ist eine Hommage an alles, was das Run'n'Gun-Genre so besonders gemacht hat: die Geschwindigkeit, das Chaos, die Schwierigkeit und die schiere Freude, sich in einem pixeligen Glanz des Ruhms durch die Feinde zu schießen.

Wenn Sie auch nur ein flüchtiges Interesse an Retro-Spielen haben, ist dieses Buch ein Muss. Und wenn du ein eingefleischter Fan des Genres bist? Nun, wahrscheinlich haben Sie es bereits in Ihrem Regal. So oder so, Bitmap Books liefert mit Run N Gun einen weiteren Homerun.

Run N Gun ist im Bitmap Books Store erhältlich.