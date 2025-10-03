Rumor: Virtuos arbeitet derzeit an einem Remake von Halo: Combat Evolved

HQ

Seit Jahren gibt es Gerüchte, dass ein Remake von Halo: Combat Evolved in Arbeit ist. Pünktlich zum zehnjährigen Jubiläum im Jahr 2011 erschien ein Remaster des Originals, und im nächsten Jahr feiert die Serie ihr 25-jähriges Jubiläum, das sicherlich anerkannt wird.

Nun ist ein weiteres Gerücht aufgetaucht, und wir erfahren auch mehr über den möglichen Entwickler des noch unbestätigten Projekts. Halo-Insider Mr. Rebs will gehört haben, dass Virtuous (das kürzlich mit The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered gute Arbeit geleistet hat) an der Entwicklung unter der Leitung von Halo Studios beteiligt ist. Bei der verwendeten Grafik-Engine soll es sich um eine Art Hybridlösung handeln (genau wie beim bereits erwähnten Oblivion).

Das sind an sich schon spannende Gerüchte, da Mr. Rebs oft weiß, wovon er spricht, aber es kommt noch besser, als XboxEra kurz darauf behauptete, alle Informationen bestätigen zu können.

Es scheint daher plausibel, dass das, was wir am 24. Oktober sehen werden, tatsächlich ein Remake von Halo: Combat Evolved ist, und wenn es so aussieht wie die Konzeptbilder, die im Zusammenhang mit der Namensänderung von 343 Industries zu Halo Studios gezeigt wurden, dann haben wir etwas Spannendes, auf das wir uns freuen können.