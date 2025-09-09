Rumor: Resident Evil 7 erscheint für Switch 2

HQ

Obwohl PlayStation die Konsole war, auf der Resident Evil begann, vergisst man leicht, dass Capcom Code: Veronica ursprünglich exklusiv für die Dreamcast veröffentlichte, bevor es sich ganz auf den Gamecube mit seiner Horrorserie konzentrierte, einschließlich eines Remakes des ersten Spiels und des exklusiven Resident Evil Zero und Resident Evil 4.

Seitdem sind Nintendo-Konsolen nicht mehr der richtige Ort, wenn Sie Resident Evil genießen möchten. Es gab zwar Spiele, die für die Switch veröffentlicht wurden, aber diese waren Cloud-basiert. Aber jetzt haben wir Switch 2 herausgebracht, und es hat ein ganz anderes Leistungsniveau, mit dem man spielen kann, und jetzt deuten zwei ziemlich bekannte Insider (die über Reddit bemerkt wurden) an, dass Resident Evil 7: Biohazard auf Switch 2 kommen wird. Anscheinend handelt es sich um native Versionen, so dass wir ohne Cloud- und Online-Konnektivität spielen können.

Es gab immer wieder Gerüchte, dass später in dieser Woche eine Nintendo Direct stattfinden wird, und wenn das der Fall ist, hoffen wir, dass dies tatsächlich der Fall ist. Und wenn ja, ist es wohl nur eine Frage der Zeit, bis Resident Evil Village auch für Switch 2 angekündigt wird.