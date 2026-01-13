Rumor: Ninja Theory arbeitet an einem dritten Hellblade-Abenteuer

HQ

Es war kein großer Verkaufsschlager, erhielt aberSenua's Saga: Hellblade II durchweg positive Kritiken und gilt als eines der visuell beeindruckendsten Spiele dieser Generation. Viele gingen davon aus, dass es auch als eine Art Abschied von Senua und ihren Abenteuern dienen würde – aber das scheint nicht unbedingt der Fall zu sein.

Im Xbox-Two-Podcast sagt der oft sehr sachkundige Xbox-Journalist Jez Corden:

"Soweit ich weiß, ist das nächste Spiel [aus Ninja Theory] Hellblade 3, und es wird etwas interaktiver sein als Hellblade 1 und 2. Ich weiß nicht genau, wie Hellblade 3 sein wird, falls es überhaupt Hellblade 3 sein wird, aber es klingt so, als würde es im Hellblade-Universum spielen. Und es klingt so, als wollten sie es mehr zu einem Spiel machen und seine Attraktivität bis zu einem gewissen Grad erweitern."

Es ist natürlich möglich, dass wir ohne Senua ins Universum zurückkehren oder dass sie in einer Nebenrolle auftaucht, aber es könnte auch etwas völlig anderes sein. Für alle, die auf das Horrorspiel Project: Mara hoffen, das Ninja Theory vor sechs Jahren vorgestellt hat, hat Corden einige enttäuschende Neuigkeiten:

"Ihr solltet nicht erwarten, dass Projekt: Mara ein Ding ist. Project: Mara war nur ein Konzept, es ist kein Spiel, und es ist kein Spiel, an dem sie gerade arbeiten."

Er sagt, dass es sicherlich etwas ist, zu dem sie vielleicht zurückkehren könnten, aber wenn Corden recht hat (und das hat er oft), scheint es, als könnten wir uns auf mehr Hellblade freuen, wenn auch in einem etwas leichteren und gameplay-orientierteren Action-Adventure.