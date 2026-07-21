Rumor: Horizon 3 ist seinen beiden Vorgängern ziemlich ähnlich

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Letzte Woche tauchte ein Gerücht von einem prominenten Filminsider auf, der behauptete, Sony arbeite an einer animierten Horizon-Serie. Wenn das stimmt, hat Sony mindestens fünf Horizon-Projekte in Entwicklung, von denen drei Spiele sind. Eines davon ist Horizon 3, und vielleicht hat Guerrilla damit mehr Fortschritte gemacht, als manche denken.

David Jaffe, Schöpfer der God of War-Reihe, trat kürzlich im Podcast des Spielejournalisten Colin Moriarty (ein Branchenveteran) auf dem Last Stand Media Channel auf, wo sie unter anderem über die Horizon-Reihe sprachen. Beide sagten, sie kennen Leute, die Horizon 3 gespielt haben, und teilten ihre Eindrücke. Jaffe sagte:

"Sagen wir einfach, weißt du, die Leute haben es in die Hände bekommen. Es ist unglaublich gut umgesetzt, aber es war schon sehr da, das wurde gemacht... Es ist nur so, dass wir dieses Ding schon haben. Weißt du"

Moriarty sagt auch, dass er von Leuten gehört hat, die Horizon 3 getestet haben, und scheint im Grunde zum gleichen Schluss wie Jaffe gekommen zu sein, nämlich dass es mehr vom Gleichen ist. Dennoch sind seine Quellen der Meinung, dass es ein solides Produkt ist:

"Viele Leute sagen, es sei gut, gut gemacht."

Kurz gesagt, es klingt so, als würden diejenigen von euch, die die beiden Vorgänger Horizon: Zero Dawn (und natürlich das Remaster, Horizon: Zero Dawn Remastered ) und Horizon Forbidden West mochten, ebenfalls mit Horizon 3 zufrieden sein. Und wenn du in diese Welt zurückkehren willst, aber auf etwas Neues hoffst, hast du auch die beiden kommenden Mehrspieler-Spiele, Horizon Steel Frontiers und Horizon Hunters Gathering – und dann gibt es noch den kommenden Horizon-Film.