Rumor: Far Cry 7 spielt in Neuengland mit Schwerpunkt auf Familiendramen

Viele von uns fragen sich neugierig, wo das nächste Far Cry stattfinden wird, und basierend auf neuen Leaks scheint es, dass Neuengland der Schauplatz für das nächste Kapitel sein wird. Das Spiel soll sich auch auf einen Machtkampf innerhalb der wohlhabenden Familie Bennet konzentrieren. Der Antagonist wird als Verschwörungstheoretiker namens Ian beschrieben. Andere Namen, die genannt wurden, sind Layla, Brie, Krista, Hendry, Dax und Christian, alle laut einem inzwischen entfernten Casting-Aufruf für Far Cry 7.

Geografisch würde Neuengland gut in den Rahmen des Franchise passen und ein vielfältiges Gelände bieten, in dem sich städtische und ländliche Gebiete mit Hügeln, Bergen und Küsten vermischen. Darüber hinaus strebt Far Cry 7 Berichten zufolge eine Veröffentlichung im Jahr 2026 an.

Was halten Sie davon? Oder hast du die Nase voll von Far Cry?