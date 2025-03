Rumor: Ein Spin-off von God of War soll später im Jahr 2025 erscheinen

HQ

Derzeit ist kein neues God of War-Projekt angekündigt, abgesehen von einer TV-Serie. Aber es gab viele Gerüchte über eine Remaster-Sammlung der Original-Trilogie sowie ein neues Spiel, in dem Kratos zu den ägyptischen Göttern gewechselt ist. Laut dem sehr sachkundigen und in der Regel genauen Jeff Grubb gibt es möglicherweise ein weiteres Spiel am Horizont, das er nun über Bluesky enthüllt und schreibt:

"Es kommt dieses Jahr noch ein griechisches God of War-Ding heraus, aber es ist keine Remaster-Sammlung. Es ist ein neues Nebenstory-Projekt."

Ob in diesem Spiel Kratos die Hauptrolle spielt und ob es eher an die älteren oder neueren Spiele erinnert, wissen wir nicht, aber drücken wir die Daumen, dass Grubb Recht hat - denn wir werden sicherlich nicht traurig sein, mehr God of War zu sehen.