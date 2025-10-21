Rumor: Das ist ein von Fortnite inspirierter Halo-Titel, der sich in der Entwicklung befindet

HQ

In den letzten Tagen gab es Berichte, dass Halo Studios bei der Entwicklung seines kommenden Spiels ausgiebig auf KI setzen wird - ein Titel, von dem viele glauben, dass es sich um ein Unreal Engine 5-Remake von Halo: Combat Evolved handelt.

Die Quelle hinter den Gerüchten ist der normalerweise sehr glaubwürdige Halo-Insider Rebs Gaming, der nun genug von den Gerüchten hat und schreibt, dass "viele Leute das, was ich berichtet habe, falsch interpretieren, als ob es direkt bestätigt, dass KI auf die falsche Art und Weise eingesetzt wird und Halo dem Untergang geweiht ist. Das habe ich NICHT gemeldet."

Eine weitere Person mit nachgewiesenem Einblick in Microsoft ist Windows Central-Redakteur Jez Corden, der der Aussage von Rebs Gaming zustimmt und hinzufügt:

"Halo verwendet für sein nächstes Spiel keine generative KI in seinen Spielentwicklungs-/Kunst-Assets usw. Microsoft hat kein Mandat für Studios, generative KI für Spiele einzusetzen."

Fakt ist jedoch, dass die Halo Studios anscheinend nicht nur an einem Halo-Spiel arbeiten, sondern an zwei. Dies geht aus dem bereits erwähnten Interview mit Rebs Gaming (danke Gamespot) hervor, der sagt, dass sie neben dem oben erwähnten Remake auch "ein Live-Service-Multiplayer-Spiel mit langfristiger Aktualisierung " entwickeln, das anscheinend einem anderen sehr großen Titel des Genres ähnelt: "Seine Live-Service-Komponente ist wie Fortnite."

Am 24. Oktober, diesem Freitag, werden die Halo Studios die Zukunft von Halo enthüllen. Hoffentlich werden wir mindestens eines dieser beiden Projekte zu sehen bekommen, und vielleicht etwas anderes, das sich lohnt. Aber während wir darauf warten, denken Sie daran, dass es sich um unbestätigte Informationen handelt, die natürlich mit dem üblichen Körnchen Salz zu genießen sind.