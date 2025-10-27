Rumor: Crash Bandicoot Animationsserie bei Netflix in Arbeit

HQ

Jüngsten Gerüchten zufolge gibt es einige starke Hinweise darauf, dass Crash - unser Lieblingsbeuteltier - zu Netflix gehen könnte. Solide Berichte deuten auf eine laufende Zusammenarbeit zwischen dem Streaming-Riesen und WildBrain hin, den Jungs, die uns auch Sonic Prime gebracht haben. Die wieder einmal damit beauftragt wurden, einen weiteren Videospielcharakter zum Leben zu erwecken - mit Crash Bandicoot.

Netflix hat das Projekt noch nicht bestätigt, aber angesichts seiner nachgewiesenen Bilanz könnte WildBrain sehr wohl das perfekte Zuhause für Crash sein. Schließlich passen seine Welt und viele Freunde perfekt zu dem Format und mit Sonic Prime hat das Studio gezeigt, dass es in der Lage ist, mit ikonischen Videospielcharakteren sowohl respektvoll als auch stilvoll umzugehen. Für alle von uns, die in irgendeiner Form mit dem verrückten Beuteltier aufgewachsen sind, könnte dies sehr wohl etwas sein, auf das man sich freuen kann.

Was denkst du, könnte eine animierte Crash-Serie Spaß machen?