Rumor: A Gears of War-Kollektion wird diesen Herbst für PlayStation 5 veröffentlicht

Wir wissen, dass Gears of War: E-Day nach seiner Ankündigung während des Xbox Games Showcase im vergangenen Juni auf dem Weg ist, aber wann es erscheinen wird, ist noch unklar, wobei einige 2025 beanspruchen, während andere sagen, nächstes Jahr.

Es ist jedoch nicht das einzige Gears of War-Spiel, über das gesprochen wird, denn unzählige Insider und Journalisten sagen, dass auch eine Sammlung in Arbeit ist, die aktualisierte Versionen der Original-Trilogie enthält. Jetzt hat sich der Insider extas1s in einem neuen Video erneut zu der Angelegenheit geäußert und seine früheren Aussagen verdoppelt und gesagt, dass seine Quellen behaupten, dass Gears of War: E-Day höchstwahrscheinlich nächstes Jahr erscheinen wird, aber dass Gears of War: Collection diesen Sommer beim Xbox Games Showcase gezeigt wird - und dann im Herbst erscheint.

Ein weiteres auffälliges Detail ist, dass es anscheinend für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X erscheinen wird. Das steht natürlich im Einklang mit Microsofts neuer Multi-Format-Strategie, wäre aber dennoch das erste Mal, dass die Serie auf Sonys Konsolen genossen werden kann.