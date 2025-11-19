Rumänien schickt Kampfjets nach Drohnendurchbruch im Luftraum während russischer Angriffe auf die Ukraine in Jagd

HQ

Rumänien startete am frühen Mittwochmorgen Kampfjets, nachdem eine Drohne während eines russischen Angriffs auf ukrainische Infrastruktur nahe der Grenze kurzzeitig seinen Luftraum durchdrungen hatte, so das Verteidigungsministerium.

Radar entdeckte die Drohne etwa 8 km innerhalb des rumänischen Territoriums nahe Periprava und Chilia Veche im Kreis Tulcea. Das Signal verschwand, bevor es etwa 12 Minuten lang zeitweise in der Nähe von Dörfern im Kreis Galați wieder auftauchte.

Zwei deutsche Eurofighter, die zur Luftpolizei in Rumänien eingesetzt wurden, wurden gestartet, gefolgt von zwei rumänischen F-16. Beamte forderten außerdem die Bewohner von Tulcea und Galați auf, Schutz zu suchen. Es wurde kein Drohneneinschlag auf rumänischem Boden gemeldet.

Der Vorfall ereignet sich, während Russland weiterhin ukrainische Hafeninfrastruktur entlang der Donau angreift und wiederholt Drohnenfragmente auf rumänischem Gebiet fällt. Polen hingegen schloss vorübergehend die Flughäfen Rzeszów und Lublin und startete vorsorglich polnische und verbündete Flugzeuge.