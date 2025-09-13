Rumänien rüstet Kampfflugzeuge ab, nachdem russische Drohne in den Luftraum eingedrungen ist

HQ

Erst vor wenigen Tagen machte der russische Drohnenangriff auf Polen Schlagzeilen. Jetzt hat Rumänien Kampfjets in die Luft geschickt, nachdem eine Drohne während russischer Angriffe auf die ukrainische Infrastruktur in der Nähe der Grenze in seinen Luftraum eingedrungen war. Die Behörden bestätigten, dass das Flugzeug verfolgt wurde, bis es vom Radar verschwand, ohne bewohnte Gebiete zu bedrohen. Auch die NATO-Verbündeten, darunter Polen, haben in den letzten Tagen ihre Luftverteidigung verstärkt, nachdem Drohnen in ihr Territorium eingedrungen waren, was die fragile Sicherheit entlang der europäischen Ostflanke unterstreicht, wo der Konflikt in der Ukraine weiterhin die Grenzstabilität auf die Probe stellt. Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!