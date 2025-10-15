Rules of Engagement: The Grey State möchte das PvPvE-Shooter-Genre weiterentwickeln

Fans von PvPvE-Shootern sollten die heutigen Neuigkeiten genau im Auge behalten, denn die Leute hinter Ring of Elysium haben ein neues Projekt vorgestellt, das das Genre weiterentwickeln soll. Dieses Spiel stammt vom Tencent-Entwickler Grey State Studio und ist als Rules of Engagement: The Grey State bekannt und es ist ein Titel, in dem die Spieler als Wegwerf-Angestellter für ein riesiges und skrupelloses Unternehmen auftreten, das gebeten wird, sich in ein tödliches, bewusstseinsveränderndes Reich zu wagen, um wertvolle Vermögenswerte zurückzuholen.

HQ

In der Inhaltsangabe des Spiels heißt es: "In Rules of Engagement schlüpfen die Spieler in die Stiefel eines Striders: ein Elite-Agent, der von einer rätselhaften Organisation angeheuert wurde, um The Grey State zu erkunden, eine instabile Dimension voller schrecklicher Monstrositäten und außerirdischer Artefakte. The Grey State bleibt ein streng gehütetes Geheimnis, und die Läufer wagen sich in dieses neue Reich mit biotechnologisch hergestellten Granaten, die von ihrem Bewusstsein ferngesteuert werden."

The Grey State Realm wird von den Entwicklern als "Horrorverse" angesehen, das voller Kreaturen und Monster ist, die von Horrorfilmen, Romanen und sogar Internet-Copypasta inspiriert sind. Mit diesen Bedrohungen im Griff wird es das Ziel sein, als eine von vier verfügbaren Klassenoptionen in dieses albtraumhafte Reich zu reisen und entweder allein oder mit zwei Freunden zu reisen, um sich auszurüsten und sicher zu extrahieren, um Profit zu machen.

In Bezug auf die vier Klassen sind dies die folgenden:



Sledge - ein unaufhaltsamer Moloch, der sich mit Schild und Hammer einen Weg bahnt



Pyro - ein chaotischer Verrückter, der das Schlachtfeld mit Feuer und Gas kontrolliert



Phantom - ein schneller Attentäter, der aus dem Schatten mit äußerster Präzision zuschlägt



Eine vierte Klasse - wird zu einem späteren Zeitpunkt enthüllt



Es gibt noch kein genaues Veröffentlichungsdatum für Rules of Engagement, aber uns wurde gesagt, dass das Spiel 2026 für PC erscheinen wird. Unten seht ihr den Gameplay-Trailer für das Projekt sowie einige beängstigende Bilder.