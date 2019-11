Rührende Wiedervereinigung in Overwatch 2

Mit der Ankündigung von Overwatch 2 schloss Blizzard die Eröffnungszeremonie der 2019-er Ausgabe ihrer Blizzcon-Messe. In einem emotionalen CGI-Trailer wurde eine neue Fraktion eingeführt, die die Erde auf globaler Ebene invadiert. Die Overwatch-Helden müssen ihre Streitigkeiten beiseitelegen und sich zusammentun, um diesen Feind zu besiegen. Falls ihr die bisherigen Geschehnisse noch einmal Revue passieren lassen wollt, hilft euch ein Rückblick dabei:

Overwatch-Chef Jeff Kaplan trat anschließend auf die Bühne, um einen Story-Modus für die überarbeitete Spielversion des Helden-Shooters anzukündigen. Die Hero-Missionen werden überall auf der Welt stattfinden und einen "hohen Wiederspielwert" bieten, meint der Creative Director. Wir wissen, dass man Helden einzeln auflevelt und Fähigkeiten anpassbar sind. Die erste Mission spielt in Rio de Janeiro und sie ist bereits auf dem Showfloor der Blizzcon 2019 spielbar.

Dieser PvE-Modus wird von einem weiteren, "kompetitiven Kern-Modus" in Overwatch 2 begleitet. Push ist eine Art Tauziehen, in dem zwei Teams versuchen, einen Roboter etwas über die Karte schieben zu lassen. Wer das Objective zuerst in die gegnerische Kartenhälfte bringt, gewinnt. Dieser Modus soll in allen Playlists aufgenommen werden, also auch beim eSports ein Thema sein. Zudem wurde die kanadische Karte "Toronto" angekündigt, die ist wohl ebenfalls bereits spielbar.

Overwatch 2 wird einen neuen Look einführen, sobald es erscheint. Muss man ehrlich gesagt aber vielleicht ein bisschen genauer hinschauen, obwohl richtige Fans den Unterschied sicherlich sofort sehen können. Sobald diese Spielversion erscheint, werden laut Kaplan "mehrere neue Helden" bereitstehen. Übrigens wird Blizzard sicherstellen, dass sämtlicher erzielter Fortschritt, also all eure kosmetischen Gegenstände, in Overwatch 2 übertragen werden.