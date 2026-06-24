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Deutschlands Friedrich Merz bereitet eine wichtige Rentenreform vor, die laut EFE das Rentenalter schrittweise auf 70 Jahre anheben würde. Der Plan sieht eine bereits bestehende erste Phase vor, die bis 2031 auf 67 ansteigt. Danach würde das Rentenalter im Land theoretisch mit der Lebenserwartung verknüpft sein, mit dem Ziel, spätestens 2092 70 Jahre zu erreichen.

Und sie kann nicht allein durch öffentliche Mittel aufrechterhalten werden. Der Plan würde eine obligatorische, privat finanzierte Rente einführen, die parallel zum öffentlichen System funktioniert. Mit dieser Methode würden Arbeitnehmer und Arbeitgeber bis 2031 schrittweise bis zu 2 % der Gehälter beitragen, und das Geld würde dann in Kapitalmärkte investiert werden, um die staatlich finanzierte Rente zu ergänzen.

Vor der Kritik präsentiert die deutsche Regierung die Reform als Lösung zum Schutz der Renten über Generationen hinweg, wie viele andere europäische Länder mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben. Kanzler Merz ist der Ansicht, dass der moderne Ansatz verhindern würde, dass die Rentenniveaus sinken, während die Beiträge auf angemessenem Niveau gehalten werden. Tatsächlich argumentieren Befürworter, dass es Rentnern letztlich helfen könnte, etwa 70 % ihres Endgehalts zu erreichen, indem öffentliche, unternehmerische und private Renten kombiniert werden.

Wenn es erfolgreich ist, wird es nicht lange dauern, bis andere EU-Länder versuchen, diesem Beispiel zu folgen, aber diese müssen ihre spezifischen Bedingungen berücksichtigen.