Rugrats wird in einen Live-Action-Film mit CGI-Babys verwandelt

Die nächste ikonische und beliebte Zeichentrickmarke, die die Live-Action-Behandlung erhält, wird niemand anderes als Nickelodeons Rugrats sein. Die animierten Säuglinge erhalten eine Kino-Live-Action-Version, in der keine echten Babys verwendet werden, um die Hauptkleinkinder von Tommy, Chuckie, Phil, Lil und dem Rest der Bande darzustellen.

Laut Deadline werden die Babys in Form von CGI-Animationen präsentiert, was bedeutet, dass wir wahrscheinlich Designs erwarten können, die ihren handgezeichneten Cartoon-Originalen sehr ähnlich sind. Der offizielle Name des Films muss noch bekannt gegeben werden, aber es wird darauf hingewiesen, dass Jason Moore, der Regisseur von Pitch Perfect und Shotgun Wedding, für dieses Projekt auf den Regiestuhl springen wird, während die Drehbucharbeit von Mikey Day und Streeter Seidell von Saturday Night Live übernommen wird.

Was die Besetzung betrifft, die für den Film engagiert wird, muss dies ebenfalls noch festgelegt werden, aber hoffentlich werden die ursprünglichen Synchronsprecher zumindest in Betracht gezogen.

