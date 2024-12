Ruffy und seine Crew stechen für Staffel 2 in See Die zweite Staffel der Netflix-Serie One Piece haben Berichten zufolge die Dreharbeiten abgeschlossen. Die neuen Abenteuer von Ruffy und seiner Crew werden im Jahr 2025 erscheinen.

HQ Netflix hat die Dreharbeiten für Staffel 2 von One Piece, der Live-Action-Adaption des beliebten Mangas von Eiichirô Oda, abgeschlossen. In der neuen Staffel, die voraussichtlich Ende 2025 debütieren wird, kehrt Iñaki Godoy als Monkey D. Ruffy zurück und führt die Strohhutpiraten in die Arabasta-Saga, wo sie sich der mysteriösen Organisation Baroque Works stellen werden. Laut Comicbook wurden die Dreharbeiten in Südafrika kürzlich abgeschlossen, wobei die Crew und die Stunt-Darsteller den Meilenstein feierten. Vincent Regan, der Vizeadmiral Garp spielt, verriet auf der Vienna Comic-Con auch, dass die Serie vor der Weihnachtszeit 2025 fertig sein wird. Staffel 2 verspricht, die epische Reise von Ruffy und seiner Crew fortzusetzen und mehr Action, Herz und originalgetreue Adaptionen der wichtigsten Handlungsstränge aus dem Manga zu liefern. Auf welchen Moment aus der Arabasta-Saga freust du dich am meisten?