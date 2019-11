Ruffy segelt am 27. März in One Piece: Pirate Warriors 4 über Grandline

Omega Force und Bandai Namco wollen One Piece: Pirate Warriors 4 am 27. März nächsten Jahres für PC, PS4, Switch und Xbox One veröffentlichen, wie uns der Publisher heute in einer Pressemitteilung bestätigte. Neben dem Erscheinungstermin wurde noch einmal an die Vorbesteller-Boni (man darf die sogenannten Vinsmoke-Brüder von Sanji früher spielen und bekommt zwei exklusive Skins, die bislang allerdings noch nicht enthüllt wurden) erinnert und eine Kaido-Sonderedition vorgestellt. Sammler dürfen sich die beiden Actionfiguren Ruffy und Kaido in einer epischen Schlacht in den Schrank stellen, wie viel Taschengeld ihr dafür zurücklegen müsst, ist leider noch nicht bekannt. Zusätzlich dazu wird es vier alternative Kostüme für Ruffy, Zoro, Sanji und Nami geben, die wohl kostenlos zum Launch erhältlich sind.

