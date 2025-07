HQ

Erinnert ihr euch an Spiele wie Banjo-Kazooie und Super Mario 64? Die Schöpfer von Ruffy and the Riverside tun dies auf jeden Fall, denn dieser kleine 3D-Puzzle-Plattformer ist eine Hommage an diese klassischen Spiele von Rare und Nintendo.

Es gibt nicht viel von einer Geschichte in Ruffy and the Riverside, aber man schlüpft in die Rolle des kleinen Bären Ruffy, der "der Auserwählte" ist und auserwählt wurde, den Bösewicht Groll daran zu hindern, die ansonsten friedliche und liebenswerte Welt zu zerstören, in der Ruffy und seine Freunde leben. Jetzt begibt sich Ruffy auf ein Abenteuer in sieben verschiedenen Gebieten, um Groll zu stoppen, und bietet jede Menge 3D-Plattforming, die Erkundung aller Ecken und Winkel und das Lösen von Rätseln.

Ruffy and the Riverside ist eine Hommage an die eingangs erwähnten klassischen Plattformspiele, hat aber ein eigenes Ass im Ärmel. Das Spiel verfügt über eine sogenannte Tauschfunktion, die es dem Spieler ermöglicht, die Oberflächen, d.h. die Textur, der Spielelemente zu ändern. Das bedeutet, dass die Oberflächen von Felsen, Bäumen, Mauern und vielem mehr verändert werden können.

Nehmen wir ein einfaches Beispiel: Du stehst am Ufer eines Sees und neben dir ist ein großer Felsen. Draußen im See befindet sich eine kleine Insel mit einer Truhe, die du erreichen möchtest. Du kannst nicht schwimmen, also ist es nicht möglich, zur Insel zu gelangen. Die Lösung ist die neue Tauschfunktion. Es funktioniert, indem du eine Taste gedrückt hältst und ein "Fadenkreuz" verwendest, um eine Kopie der Oberfläche des Steins neben dir zu machen. Mit dem gleichen Fadenkreuz schießt du es dann auf das Wasser und verwandelst das Wasser in eine feste Felsoberfläche, sodass du "auf dem Wasser" zur Insel mit der Truhe laufen kannst. Allerdings nimmt die Oberfläche nach kurzer Zeit wieder ihre ursprüngliche Form an, sodass man sich auch überlegen muss, wie man wieder von der Insel zurückkommt.

Dies ist ein einfaches Beispiel dafür, wie diese Tauschfunktion funktioniert, und die Rätsel des Spiels verwenden sie natürlich durchgehend, was später im Spiel ziemlich kompliziert werden kann. Es mag sich zunächst ganz gut anhören, und es funktioniert die meiste Zeit gut. Das Problem ist jedoch, dass nicht alle Oberflächen kopiert oder alle Oberflächen ausgetauscht werden können (das wäre wahrscheinlich zu viel verlangt), so dass man sich in einigen Rätseln des Spiels einfach durchversuchen muss, da man nicht sofort sehen kann, welche Oberflächen getauscht werden können.

Ein gutes Beispiel, das ich zu Beginn des Spiels gesehen habe, war, dass ich mit einem Charakter sprechen musste, der am Strand vor dem Fernseher saß, aber er war so in seinen Fernseher vertieft, dass ich nicht mit ihm sprechen konnte. Mir wurde gesagt, dass ich den Fernseher ausschalten müsste, um seine Aufmerksamkeit zu erregen, also dachte ich, ich würde den Fernseher einfach in Stein oder Wasser verwandeln, was ihn ausschalten würde - aber ich konnte nicht. Stattdessen musste ich etwas ganz Unlogisches tun (das ich hier nicht verraten werde), und ich brauchte tatsächlich fast 45 Minuten, um es herauszufinden.

Die Rätsel des Spiels können ein wenig frustrierend sein, weil sie ein wenig verschlossen erscheinen, da es schwierig sein kann zu erkennen, wann die Tauschfunktion verwendet werden kann und wann nicht, also greift man auf den Prozess der Eliminierung zurück, aber das ist einfach keine lustige Art, Rätsel zu lösen. Nichtsdestotrotz ist Ruffy and the Riverside ein gemütliches Old-School-Plattform-Puzzlespiel, das sich ein wenig an die Klassiker anlehnt, aber definitiv seine eigene Identität hat.

Es gab jedoch ein paar Dinge, die ich sehr schwer zu ignorieren fand. Zunächst einmal finde ich den visuellen Stil nicht besonders ansprechend. Es ist eine Art Paper Mario Klon, mit 2D-Charakteren in einer 3D-Welt, was in Ordnung ist, aber ich mochte das Charakterdesign wirklich nicht. Ruffy ist ein wirklich nerviger Charakter. All die Geräusche, die er ständig macht, wenn er springt, sind so nervig, und ich kann seine Leerlaufanimation nicht ausstehen, wenn man sich nicht bewegt. Ich weiß, das ist sehr persönlich, aber so habe ich mich gefühlt, und es hat tatsächlich einen Teil des Spiels für mich ruiniert, da ich nicht darüber hinwegsehen konnte.

Wenn man es ganz objektiv betrachten will, ist Ruffy and the Riverside eine charmante kleine Hommage an die klassischen 3D-Puzzle-Plattformer der 1990er Jahre, und es hat ein schönes Ass im Ärmel in Form der Tauschfunktion. Allerdings ist es auch ein bisschen einschränkend, und ich denke, dass die Grafik für viele ein bisschen ein Hit-or-Miss sein wird.

Wenn du auf klassische Puzzle-Plattformer von früher stehst, dann solltest du dir Ruffy and the Riverside ansehen, denn es ist ein nettes kleines Plattformspiel und mit etwas mehr als 14 £ recht günstig, je nachdem, auf welcher Plattform man spielt. Erwarte nur kein Spiel, das das Genre wirklich pusht, auch wenn es sein eigenes Ass im Ärmel hat.