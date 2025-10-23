Rue Valley zeigt im neuen Trailer mehr von seinem emotionalen Zeitschleifen-Abenteuer

Das kommende narrative RPGRue Valley von Emotion Spark Studio und Owlcat Games ist bald da. Bevor es am 11. November in die Regale kommt, haben wir einen neuen Trailer, der mehr über die emotionale Reise erzählt, die uns in Rue Valley erleben wird.

Falls Sie es nicht wissen: Rue Valley findet in einer Zeitschleife statt. Du spielst einen Mann, der mit seiner psychischen Gesundheit zu kämpfen hat und sich von einer Reihe von Charakteren umgeben sieht, von denen jeder seine eigenen Probleme hat. Du kannst entscheiden, wer du sein willst und wie du spielen möchtest, und die Persönlichkeit deines Charakters im Laufe des Spiels definieren.

Im Trailer werfen wir einen Blick auf einige der NPCs, die wir in Rue Valley treffen werden, und wir erhalten auch eine Nachricht, dass wir uns um unsere eigene psychische Gesundheit kümmern müssen, da sich das Spiel mit Movember zusammengetan hat. Seht euch den Galaxies Showcase-Trailer unten an: