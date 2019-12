Rücktasten-Ansatzstück für Dualshock-4-Controller vorgestellt

Die Controller der Playstation-Konsolen haben sich über die Jahre nur unwesentlich verändert, doch der Dualshock 4 konnte 2013 eine kleine Renaissance einleiten. Die Playstation 5 wird im nächsten Jahr darauf aufbauen, doch noch davor zeigt uns Sony ein kleines Gadget, mit dem ihr euren Playstation-Controller physisch um zwei frei belegbare Trigger an der Rückseite aufrüsten könnt. Das sogenannte "Rücktasten-Ansatzstück" wird den Dualshock 4 mit zwei programmierbaren Triggern und einem OLED-Display erweitern. Drei Profile lassen sich darauf speichern und insgesamt 16 Funktionen dürfen wir damit auf die Rücktasten auslagern. Der Adapter passt an die meisten herkömmlichen Headsets und er soll am 14. Februar 2020 zum Preis von 30 Euro erscheinen. Im Playstation-Blog erfahren wir mehr Infos darüber, was haltet ihr davon?

