Rückkehr zu Monkey Island, Football Manager 2023 und mehr im Game Pass

Sie sollten die Übung inzwischen kennen: Ein neuer Monat bedeutet, dass Microsoft präsentiert, was Game Pass-Abonnenten von den ersten zwei Wochen erwarten können. November 2022 ist nicht anders und nach dem absolut großartigen Oktober (mit Titeln wie Deathloop, Grounded, Scorn, A Plague Tale: Requiem und natürlich Persona 5 Royal) scheint es, als würden wir wieder einmal verwöhnt.

Unter anderem dürfen wir uns auf das neue Monkey Island-Abenteuer freuen, das bisher eine Konsole exklusiv für Switch, den neuesten Football Manager, und auch den scheinbar schrulligen Pentiment war.

Sehen Sie sich die vollständige Liste unten an:

• Die Legende von Tianding (Cloud, Konsole und PC)

• The Walking Dead - A New Frontier - The Complete Season (PC)

• The Walking Dead: Michonne - Die komplette Staffel (PC)

• Ghost Song (Cloud, Konsole und PC) - 3. November

• Football Manager 2023 Konsole (Cloud, Konsole und PC) - 8. November

• Rückkehr nach Monkey Island (Cloud, Konsole und PC) - 8. November

• Vampire Survivors (Konsole) - 10. November

• Pentiment (Cloud, Konsole und PC) - 15. November

• Somerville (Konsole und PC) - 15

. November

Wie üblich gibt es auch einige Spiele, die den Abo-Service verlassen. Obwohl es ein paar interessante Spiele enthielt, bezweifeln wir, dass dies für irgendjemanden ein schwerer Schlag sein wird. Stellen Sie sicher, dass Sie sie spielen, bevor sie entfernt werden, und Game Pass-Abonnenten haben auch bis zu 20% Rabatt auf sie, wenn Sie welche behalten möchten.

Abschied vom 8. November

• Fußball Manager 2022 (PC)

• Football Manager 2022 Xbox Edition (Cloud, Konsole und PC)

Abreise 15. November

• Art of Rally (Cloud, Konsole und PC)

• Fae-Taktiken (Cloud, Konsole und PC)

• Next Space Rebel (Cloud, Konsole und PC)

• Ein Schritt von Eden (Cloud, Konsole und PC)

• Supraland (Cloud, Konsole und PC)