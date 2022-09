Rückkehr nach Monkey Island

HQ

Das Genre der grafischen Adventures ist im Moment nicht auf dem Höhepunkt, das ist sicher. Aber es hat es geschafft, sich über Wasser zu halten und seinen Stil und seine Themen in den 35+ Jahren seit der Veröffentlichung von Maniac Mansion durch Lucasfilm Games zu mutieren, gefolgt von The Secret of Monkey Island. In dieser Zeit hatten wir Produkte, die stark vom Humor dieser frühen Spiele wie Broken Sword oder Simon the Sorcerer bis hin zu modernen Abenteuerspielen wie Life is Strange und sogar bis zu einem gewissen Grad Supermassives Horrorspielen tranken. Aber wenn wir an Abenteuerspiele denken, denkt fast jeder an den Namen eines blonden Jungen mit einem Pferdeschwanz, einem weißen Hemd und einer Naivität, die größer ist als der Ozean: Guybrush Threepwood.

Und obwohl dies sein fünftes Videospielabenteuer in der Serie sein würde, kümmerte sich der Schöpfer Ron Gilbert nur um die ersten beiden Teile, und das war vor 31 Jahren (was in Piratenjahren über 170 ist). Jahrelang bettelten die Fans um eine neue Folge von Monkey Island, und mit dem Aufkommen der Pandemie scheint es, dass Gilbert einen starken Anflug von Nostalgie hatte und die gesamte ursprüngliche Crew (Dave Grossman, Michael Land, David Fox, Dominic "Guybrush" Armato) versammelte und sich an das machte, was er "das Manhattan-Projekt der Videospiele" nannte, um ein Versprechen zu erfüllen. Denn wenn es eine Sache gibt, von der wir bis heute nie wussten, was es war, dann ist es genau das, was das Geheimnis von Monkey Island ist.

Und darum geht es in der Geschichte, auf die ich nicht im Entferntesten näher eingehen werde, und weder auf die Handlung noch auf das Ergebnis, um niemandem die Überraschung zu verderben, aber ich werde sagen, dass Return to Monkey Island ein abgerundeter Abschluss der Geschichten und Charaktere ist, die seit 30 Jahren die Phantasie der erfahrensten Spieler bevölkern. und ist ein direkter und aufrichtiger Liebesbrief an sie (wie zum Beispiel der, den LeChuck an Elaine schreiben würde). Wenn Sie bereits das Original und LeChuck's Revenge durchgespielt haben, können Sie direkt in das Abenteuer einsteigen, aber wenn Sie ein neuer Kabinenjunge auf diesem Schiff sind, hatte das Team von Terrible Toybox die großartige Idee, ein Sammelalbum im Hauptmenü zu erstellen, in dem Sie Schritt für Schritt die gesamte Geschichte der ersten beiden Monkey Island-Spiele lernen können. Return to Monkey Island richtet sich an Kinder ab 30 Jahren, die mit diesen Geschichten von Spuckwettbewerben, geheimen Grog-Rezepten, Gummihühnern mit einer Riemenscheibe in der Mitte und Affen mit drei Köpfen aufgewachsen sind. Und um das Spiel zu einer fortlaufenden Feier zu machen, wird Guybrush hier und da Trivia-Karten finden, die Details und Erkenntnisse aus den vorherigen teilen (einige von ihnen sind wirklich schwierig, und ich kam davon, sie direkt durchzuspielen, bevor ich dieses Spiel überprüfte).

Guybrush und LeChuck könnten die Geschichte kaum aufrechterhalten, wenn sie sich nicht mit einer so großen und charismatischen Besetzung von Charakteren umgeben würden, die zurückkehren, um nostalgisches Lächeln auf unsere Gesichter zu zaubern und uns zwei Sekunden später zum Lachen bringen und Tränen abwischen lassen. Hier sind Otis, Carla, Stan, die SCUMM Bar, der Watcher und so viele andere, neue und alte, mit denen es unmöglich sein wird, nicht für ein paar Minuten anzuhalten, um jede mögliche Dialogoption auszuschöpfen. Und in gleicher Weise konnte ich mehr Zeit damit verbringen, als es klug wäre, Guybrush stehen zu lassen und mich von Michael Lands fantastischer Musik und Soundeffekten mitreißen zu lassen. Ich weiß nicht wie, aber das Hauptthema klingt besser als je zuvor.

Lassen Sie uns über das kontroverse Thema im Netz sprechen, das Ron Gilbert in Aufregung versetzt: das Artwork und die Neugestaltung der Einstellungen und Charaktere. Ich kann verstehen, dass der Schock groß ist, besonders wenn wir die ursprünglichen (und pixeligen) Versionen und sogar die Sonderausgaben, die 2009 herauskamen, berücksichtigen. Aber ich denke auch, dass es aus zwei Gründen eine positive Entscheidung war: Es dient der Geschichte, indem es Monkey Island als Karikatur seiner selbst präsentiert, und gleichzeitig hat die neue Dinky-Spiel-Engine einige fantastische Übergänge zwischen Szenen und Bühnenbewegungen geschaffen, die zum Leben erweckt werden, und mit ihnen die Erinnerungen an die vorherigen Folgen. Eine riskante Entscheidung, wenn Ihr Spiel auf Nostalgie angewiesen ist, wie es hier der Fall ist, aber als eigenständiger Titel eindeutig davon profitiert. Ich habe nichts als Lob für die Spielsteuerung, da die Nintendo Switch-Version, die ich für die Überprüfung verwendet habe, nicht nur stabil war (mehr als andere neuere Devolver Digital-Titel, wie die katastrophale Version des ansonsten großartigen Cult of the Lamb), sondern ich fand seine vereinfachte Point-and-Click-Steuerung fast ansprechender, als wenn ich es mit Tastatur und Maus gespielt hätte.

Ich denke auch, wenn es eine Sache gab, die irgendjemanden vor dem Spielen des Spiels beunruhigt haben könnte, wäre es, ob es immer noch diese (Voodoo-) Magie hätte, die die 90er-Jahre-Originale hatten. Der Sinn für Humor mag zeitlos sein, aber die gleichen Witze zu wiederholen, wäre schrecklich gewesen. Glücklicherweise weiß Return to Monkey Island, wie man die richtige Menge an Selbstreferenz (ständig, wohlgemerkt) nimmt und sie verwendet, um einige prägnante Kritiken an bröckelnden Traditionen und den Veränderungen des Lebens zu üben. Guybrush hat sich verändert, er ist jetzt älter, er ist weniger in der Lage, sein Getränk zu halten und seine Ehe mit Elaine hat das Feuer verloren, das sie am Anfang hatte. Und so begibt er sich auf ein letztes Abenteuer gegen seinen Erzfeind LeChuck, um das Geheimnis von Monkey Island ein für alle Mal aufzudecken. Kommt Ihnen das bekannt vor? Ich bin mir sicher, dass die Grenze zwischen den Universen von Monkey Island und Uncharted 4 dünner ist, als wir denken.

Es gab Zeiten, in denen ich mich fragte, ob die Rätsel zu einfach waren. Es gibt zwei Spielmodi, Casual und Hard, und für die erste Hälfte des Spiels war der Hard-Modus recht überschaubar. Habe ich mich so an Ron Gilbert gewöhnt, dass seine Rätsel und Hinweise einfach schienen? Nun, das war bis zur Halbzeit. Von da an werden die Komplexität und diese "Ich muss das bekommen, um das zu tun, um das zu bekommen, um das zu bekommen, um das zu bekommen, um das zu bekommen" teuflisch schwierig. Dann konnte ich den Gelegenheitsmodus ausprobieren, und ich gebe zu, dass ich zweimal nach dem Hinweisbuch gegriffen habe, das im Spiel enthalten ist. Ein Weg, um sicherzustellen, dass jeder, der das Spiel spielt, bis zum Ende kommen kann, ohne von außen um Hilfe bitten zu müssen.

Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit gehabt, um in den tausend witzigen Dialogen von Return to Monkey Island zu schwelgen, aber als ich rechtzeitig zur Rezension ankam, habe ich etwas von dem Spaß geopfert, um Sie, den Leser, dazu zu ermutigen. Weil ich das Geheimnis von Monkey Island bereits kenne, und ich ermutige Sie dringend, dies auch zu tun.