Rückkehr chinesischer Astronauten verzögert sich, nachdem Raumschiff von Trümmern getroffen wurde

Die Rückkehr von drei chinesischen Astronauten zur Erde ist auf unbestimmte Zeit verschoben worden, nachdem ihr Raumschiff Shenzhou-20 von Weltraumschrott getroffen wurde, berichteten chinesische Staatsmedien am Mittwoch.

Die Besatzung, die im April zur Raumstation Tiangong geflogen war, sollte diese Woche nach einer sechsmonatigen Mission zurückkehren. Ihr Ersatz, die Besatzung der Shenzhou-21, traf am Wochenende ein und sollte vor dem Abflug eine routinemäßige Übergabe durchführen.

Sicherheit von Raumfahrzeugen auf dem Prüfstand

Nach Angaben der China Manned Space Agency (CMSA) wird angenommen, dass das Raumschiff im Orbit von einem kleinen Trümmerteil getroffen wurde. "Um die Gesundheit und Sicherheit der Astronauten und den erfolgreichen Abschluss der Mission zu gewährleisten, wird die ursprünglich geplante Rückkehr am 5. November verschoben", teilte die CMSA mit.

Die Behörden haben nicht angegeben, wann die Auswirkungen auftraten oder wann die Rückkehr stattfinden könnte. Anfang dieser Woche zeigten die staatlichen Medien, wie sich beide Besatzungen eine Mahlzeit teilten, die in Tiangongs erstem Weltraumofen zubereitet wurde, was darauf hindeutet, dass es vor der Ankündigung keine Anzeichen von Besorgnis gab.

Backup-Rettungsplan in Bereitschaft

Der chinesische Luft- und Raumfahrtkommunikator Yu Jun, der online als Steed's Scarf bekannt ist, sagte, dass, wenn der Wiedereintritt des Raumschiffs als unsicher eingestuft wird, ein "Plan B" aktiviert wird, der das Standby-Raumschiff Shenzhou-22 und die Rakete Langer Marsch 2F einsetzt, die sich bereits in Alarmbereitschaft befinden.

Kommandant Chen Dong, der das Shenzhou-20-Team leitet, hält derzeit Chinas Rekord für den längsten kumulativen Raumflug von mehr als 380 Tagen im Orbit und hat sechs Weltraumspaziergänge durchgeführt, die meisten aller chinesischen Astronauten.

China baut sein bemanntes Raumfahrtprogramm weiter aus und hat 37 Missionen und sechs bemannte Flüge gestartet. Das Land strebt an, bis 2030 Astronauten auf dem Mond zu landen, und hat seine Absicht signalisiert, die internationale Zusammenarbeit auf Tiangong zu begrüßen, da chinesische Astronauten nach US-amerikanischem Recht weiterhin von der Internationalen Raumstation ausgeschlossen sind.