Rubio zweifelt an Waffenstillstand und fordert die Auslöschung der Hamas

Während seines Besuchs in Jerusalem gab US-Außenminister Marco Rubio eine klare Erklärung ab, dass die Hamas "ausgelöscht werden muss", und schloss sich damit der israelischen Position zum Konflikt in Gaza an.

Diese starke Erklärung wirft weitere Unsicherheit auf die bereits fragile Waffenruhe, die in zwei Wochen auslaufen soll. Rubios Äußerungen erfolgten während seines Treffens mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu, der seine Unterstützung für einen umstrittenen Plan zum Ausdruck brachte, der die Vertreibung der palästinensischen Bevölkerung von Gaza vorsieht.

Während die USA diese Strategie unterstützen, bleiben die arabischen Länder erbittert dagegen, und die Möglichkeit einer Wiederbelebung eines umfassenden Konflikts könnte sowohl den Waffenstillstand als auch das Schicksal der verbleibenden Geiseln gefährden, die von der Hamas festgehalten werden. Vorerst bleibt abzuwarten, ob Rubios harte Haltung die regionale Diplomatie beeinflussen oder die Spannungen noch weiter eskalieren wird.