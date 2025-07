Rubio führt Gespräche mit Wang Yi in Kuala Lumpur

HQ

Die neuesten Nachrichten über die Vereinigten Staaten und China . Am Freitag traf sich Marco Rubio mit Wang Yi am Rande der ASEAN-Treffen in Malaysia, um einen diplomatischen Vorstoß zu unternehmen, der von neuen US-Zöllen auf die asiatische Wirtschaft überschattet wurde.



Das könnte Sie auch interessieren: Rubio führt Gespräche mit Lawrow in Kuala Lumpur.



"Wir glauben, dass die südostasiatischen Länder in der Lage sind, mit komplexen Situationen fertig zu werden, an prinzipientreuen Positionen festzuhalten und ihre eigenen Interessen zu wahren", sagte der chinesische Außenminister Wang Yi nach Angaben des chinesischen Außenministeriums.



Das könnte Sie interessieren: Rubio bekräftigt das Engagement der Vereinigten Staaten im Indopazifik.



Während Rubio Washingtons strategisches Engagement im Indopazifik betonte, kritisierte China die Zölle als einseitig und schädlich und warnte vor dem, was es als wirtschaftliches Mobbing bezeichnete. Diese Geschichte befindet sich noch in der Entwicklung, also bleiben Sie dran für weitere Updates.