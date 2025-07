Rubio führt Gespräche mit Lawrow in Kuala Lumpur

HQ

Die neuesten Nachrichten über Russland und die Ukraine . Am Donnerstag traf sich US-Außenminister Marco Rubio am Rande eines wichtigen ASEAN-Gipfels in Kuala Lumpur mit dem russischen Präsidenten Sergej Lawrow, was er als direkten und notwendigen Austausch bezeichnete.

"Es war ein offenes Gespräch. Es war eine wichtige", sagte Rubio nach seinem 50-minütigen Gespräch mit dem russischen Außenminister während des Treffens der ASEAN-Außenminister in Malaysia. "Wir brauchen einen Fahrplan, wie dieser Konflikt beendet werden kann."

Rubio brachte die wachsende Unzufriedenheit von Präsident Donald Trump über die mangelnden Fortschritte bei der Beendigung des Krieges in der Ukraine zum Ausdruck und betonte die Notwendigkeit eines klaren Weges nach vorne. Das Treffen findet zu einem Zeitpunkt statt, an dem sich die russischen Angriffe verschärfen und Washington neue Sanktionen erwägt.