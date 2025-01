Ruben Amorim verpasst Marcus Rashford einen Tiefschlag: "Gibt nicht jeden Tag das Maximum"

HQ

Marcus Rashford, seit 2015 Veteran bei Manchester United, scheint unter den Anweisungen von Ruben Amorim keine große Zukunft im Team zu haben, es sei denn, es kommt zu einem Angebot. Der englische Nationalspieler spielte zuletzt mit United beim 2:1-Sieg gegen Viktoris Pilsen in der Europa League. Seitdem wurde er nicht einmal mehr angerufen, und gestern, nach dem 1:0-Sieg gegen Fulham, wurde der portugiesische Trainer gefragt, warum.

Es scheint, als ob Amorim Rashford nicht traut: Er ist der bestbezahlte Spieler von Man United, verdient sich seinen Platz aber nicht mit Arbeit und Kompromissen. Er hat ihm sogar einen schweren Schlag versetzt. "Ich werde Vital aufsetzen, bevor ich einen Spieler aufsetze, der nicht jeden Tag das Maximum gibt. Also werde ich mich in dieser Abteilung nicht ändern."

Amorim überraschte mit seiner Wortwahl die Presse. (Jorge) Vital ist der 63-jährige Torwarttrainer, was bedeutet, dass Amorim überhaupt nicht die Absicht hat, Rashford eine weitere Chance zu geben. Er erklärte, warum: "Der Grund ist das Training, die Art und Weise, wie ich sehe, was Fußballer im Training, im Leben tun sollten, es ist jeder Tag, jedes Detail. Wenn sich die Dinge also nicht ändern, werde ich mich nicht ändern. Es ist für jeden Spieler die gleiche Situation. Wenn man das Maximum herausholt, wenn man die richtigen Dinge tut, können wir jeden Spieler einsetzen."

In der Zwischenzeit hielt sich Rashford aus dem Ärger heraus und veröffentlichte eine Instagram-Story, in der er seinem Team gratulierte. Gerüchte besagen, dass Rashford an den FC Barcelona ausgeliehen werden könnte, aber das würde davon abhängen, ob die Barça-Spieler Eric García und Ansu Fati bereit sind, das Team zu verlassen. Es ist nur noch eine Woche, bis der Transfermarkt im Winter endet, und Rashfords Zeit bei United endet eindeutig mit Amorim an der Spitze des Teams. Diese Woche könnte entscheidend für seine Zukunft sein.