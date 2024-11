Ruben Amorim triumphiert in seinem ersten europäischen Spiel für Manchester United

HQ

Ruben Amorim feierte sein Europa-League-Debüt mit Manchester United und war ein spannender Sieg gegen das norwegische Team Bodø/Glimt mit einem 3:2-Ausgleich, den United nach 48 Sekunden in Führung brachte! Es war ein weiterer schrecklicher Fehler von Torhüter Nikita Haikin, der den Ball nach einem Rückpass nicht sicherte, und ein wachsames Pressing von Alejandro Garnacho

Doch Bodø/Glimt reagierten sehr schnell und drehten das Spiel mit Toren von Håkon Evjen und Philip Zinckernage zwanzig Minuten später.

Die Zuschauer im Old Trafford jubelten über zwei Tore von Rasmus Hojlund. Der 21-jährige Däne, der zuvor von Atalanta kam, hätte noch mehr Tore erzielen können, aber trotz des guten Ergebnisses vergab die Mannschaft zu viele Chancen.

Über Højlund sagte Amorim: "Er muss sich noch verbessern, weil er manchmal zu viele Ballkontakte hat, wenn er den Ball hält, aber er ist sehr wichtig, wenn wir in einem tiefen Block sind, weil er der Typ ist, der in den Umschalten verbindet."

Die Fans bereiteten Amorim einen herzlichen Empfang: "Es war etwas Besonderes, weil ich aus Portugal komme und das halbe Stadion mich nicht kennt", sagte er.

"Ich habe noch nichts für diesen Verein getan, aber die Art und Weise, wie sie mich von Anfang an unterstützt haben, hat mir das Gefühl gegeben, dass ich jetzt nicht allein bin, dass ich einer von ihnen bin. Ich hoffe, dass ich sie nicht enttäuschen kann." Dann endete die Partie in ihre Richtung, denn eine Niederlage oder ein Unentschieden, nachdem man von der ersten Minute an den Oberhund hatte, wäre katastrophal gewesen...

Manchester United sichert sich die Qualifikation für die nächste Phase der Europa League und rückt näher an die ersten acht Plätze heran, die ihnen das Einziehen in die Playoffs entgehen würden. Die Paarungen des neuen Europa-League-Formats funktionieren genauso wie in der Champions League, was bedeutet, dass Man United, 12., wenn die Ligaphase heute endet, entweder auf die Roma (21.) oder Beşiktaş (22.) treffen würde.