Ruben Amorim ist es "ein bisschen peinlich" wegen seines Gesangs, den Manchester United singt

Rubén Amorim, neuer, junger und bisher erfolgreicher Trainer von Manchester United, hat sich mit soliden Triumphen wie einem 3:2 in der Europa League oder einem 4:0 in Everton am vergangenen Wochenende, dem höchsten Sieg von Man United seit 2021, den Respekt der roten Teufel verdient.

Während des Spiels begannen die Fans, seinen Namen zur Melodie von "Give It Up" von KC und der Sunshine Band zu skandieren. Der Portiguese-Trainer fühlt sich wirklich geehrt, aber er mag es nicht wirklich.

"Ich mag meinen Gesang nicht - sagst du Gesang? Ich schäme mich ein bisschen, weil ich Trainer bin. Sie müssen für die Spieler und den Verein singen. Ich verstehe und schätze die Verbindung zu den Fans sehr, aber ich möchte, dass sie die Mannschaft und die Spieler unterstützen, denn sie sind auf dem Platz und ich bin außerhalb des Platzes."

"Aber ich fühle mich wirklich geehrt und fühle die Verbundenheit mit den Fans, aber wir wissen, dass wir die Ergebnisse brauchen, um das zu halten."

Vielleicht ist Amorim wachsam, weil er weiß, wie hart Fans sein können, wenn es mal nicht gut läuft. Und schließlich ist er gerade erst im Verein angekommen.

Diesen Mittwoch steht für Man United ein Premier-League-Spiel gegen Arsenal an (20:15 Uhr britischer Zeit), den aktuellen Vizemeister mit 25 Punkten. Diese Partie wird ihre bisher größte Herausforderung darstellen, weshalb Spieler wie Bruno Fernandes und Lenny Yoro, die in dieser Saison ihr Debüt geben, zurückgeholt werden.

"Jetzt ist alles ein Test ohne so viele Minuten zum Trainieren, um zu versuchen, die Minuten für die Spieler zu verwalten. Manche Spieler müssen nach 60 oder 70 Minuten vom Platz, alles ist ein Test."