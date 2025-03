Ruben Amorim antwortet auf Rooneys Kritik: "Ich trainiere Manchester United mit 40, ich bin nicht naiv"

HQ

Ruben Amorim erlitt als Trainer von Manchester United eine weitere schmerzhafte Niederlage: Er spielte 1:1 gegen Fulham und schied dann im Elfmeterschießen im FA Cup aus. Nach dem Spiel sprach Amorim mit BBC Sport und sagte, dass "das Ziel ist, die Premier League zu gewinnen. Ich weiß, dass wir Spiele verlieren, aber das Ziel ist es, die Premier League wieder zu gewinnen. Ich weiß nicht, wie lange es dauern wird. Wir haben ein Ziel und machen weiter, egal was passiert."

Seine Worte überraschten Wayne Rooney, eine Legende von Manchester United, der als Experte für das Spiel fungierte. Er sagte: "Ich denke, es ist ein wenig naiv zu sagen, dass sie die Premier League gewinnen wollen, denn von dort, wo sie jetzt sind, sind sie noch weit davon entfernt." Rooney räumte ein, dass die Mannschaft rechtzeitig dort sein wird, aber "er erwartet mehr von Manchester United als das, was wir sehen, seit er dabei ist. Ich denke, das ist der nächste Schritt für sie, in der Tabelle weiter nach vorne zu kommen."

Amorim schien Rooneys Kommentare nicht zu gefallen, was ein wenig überraschend ist, da Rooney die Position von Amorim sehr gut kennt: Seine Trainerkarriere befindet sich an einem sehr schwierigen Punkt und dauerte nur wenige Monate in Birmingham und Plymouth. Im Dezember 2024 wurde er aus Plymouth rausgeschmissen.

"Naiv zu sein bedeutet, zu glauben, dass wir es in dieser Saison schaffen oder in der nächsten Saison der beste Anwärter sein werden. In diesem Moment weiß jeder alles. Als ich meine Karriere beendete, war ich ein Experte. Ich weiß, es ist wirklich einfach."

Amorim gab zu, dass das Ziel als Verein darin besteht, die Meisterschaft zu gewinnen, "vielleicht nicht mit mir", "wie wir es in der Vergangenheit mit all den großen Ruhm und Legenden dieses Klubs getan haben. Wir wollen es besser machen und wir wissen, dass wir uns in einer schwierigen Zeit befinden. Ich bin nicht naiv. Deshalb bin ich hier und trainiere mit 40 Jahren Manchester United."