Rubber Soul feiert ein Comeback mit 20 bisher unveröffentlichten Beatles-Aufnahmen

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Zugegeben, es ist schon eine ganze Weile her, dass die Beatles ihre Instrumente an den Nagel gehängt haben, und "nur" Paul McCartney (82) und Ringo Starr (85) leben noch. Jetzt scheint jedoch etwas Neues in Planung zu sein, und ihre Website hat angekündigt, dass ihr klassisches Album Rubber Soul in einer remixten Version neu aufgelegt wird.

Der Hauptanziehungspunkt ist jedoch komplett neues Material, bestehend aus "24 frühen Session-Aufnahmen, darunter 20 bisher unveröffentlichte Takes und drei bisher unveröffentlichte Heim-Demos – darunter frühe Versionen von 'Day Tripper' und 'We Can Work It Out' sowie 'Little Girl', ein bisher ungehörter John-Lennon-Song-Out, der nie zuvor veröffentlicht oder auch nur gemunkelt wurde."

Die neue Ausgabe wird am 2. Oktober sowohl auf CD als auch auf LP veröffentlicht, und es wird auch eine Blu-ray geben.