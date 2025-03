Ruanda und Belgien beschließen, Diplomaten aus dem jeweils anderen Land auszuweisen.

HQ

Ruanda und Belgien sind in eine diplomatische Krise gestürzt und haben in einem wachsenden Streit im Zusammenhang mit dem anhaltenden Konflikt im Osten der Demokratischen Republik Kongo jeweils die Diplomaten des jeweils anderen ausgewiesen (via Reuters).

Die ruandische Regierung beschuldigte Belgien, falsche Narrative zu verbreiten, um ein ungerechtfertigtes negatives Bild des Landes zu schaffen, und kündigte an, sie werde die diplomatischen Beziehungen abbrechen und den belgischen Diplomaten nur 48 Stunden Zeit geben, das Land zu verlassen.

In einer schnellen und wechselseitigen Reaktion verurteilte der belgische Außenminister Maxime Prevot die Aktion und bezeichnete sie als unverhältnismäßig und als Weigerung Ruandas, einen sinnvollen Dialog zu führen.

Die Spannungen zwischen den beiden Ländern beruhen auf langjährigen Vorwürfen, Ruanda habe die M23-Rebellen im instabilen Osten des Kongo unterstützt, ein Konflikt, der zunehmend internationale Besorgnis hervorgerufen hat.

Während afrikanische Staats- und Regierungschefs auf Frieden drängen, verdeutlicht die Ausweisung von Diplomaten die wachsende Kluft zwischen diesen beiden Ländern. Vorerst bleibt abzuwarten, wie sich diese jüngste Eskalation auf die Bemühungen um eine Friedensvermittlung in der Region auswirken wird.