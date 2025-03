Ruanda fordert 63 Millionen Dollar von Großbritannien wegen gescheitertem Asylabkommen

HQ

Ruanda hat sich an das Vereinigte Königreich gewandt und eine Zahlung von 50 Millionen Pfund (etwa 63 Millionen US-Dollar) gefordert, nachdem das Vereinigte Königreich ein umstrittenes Asylabkommen gekündigt hatte, das die Aufnahme von Migranten in dem afrikanischen Land vorgesehen hätte, die illegal im Vereinigten Königreich angekommen waren, so Quellen (via Reuters).

Die Forderung folgt auf eine angespannte Phase angespannter Beziehungen, da Großbritannien kürzlich einige bilaterale Hilfen für Ruanda ausgesetzt hat und dies mit seiner Beteiligung am anhaltenden Konflikt im benachbarten Kongo begründet. Dieser Schritt erfolgt, nachdem der britische Premierminister Keir Starmer den Plan der vorherigen Regierung aufgegeben hatte, der die britischen Steuerzahler bereits fast 700 Millionen Pfund gekostet hatte.

Während die ruandische Regierung darauf besteht, dass die Zahlung aufgrund der Störung ihres Abkommens von entscheidender Bedeutung ist, beschuldigt sie das Vereinigte Königreich auch, das Vertrauen zu brechen und Strafmaßnahmen zu verhängen. Vorerst bleibt abzuwarten, wie sich die Situation zwischen den beiden Nationen entwickeln wird.